Cea mai ieftină chirie din Brașov se găsește în cartierul Florilor, unde o garsonieră într-un bloc construit în 1977 este disponibilă pentru 220 de euro pe lună, conform Biz Brașov. Locuința, situată la parterul unui imobil cu patru etaje, are o suprafață utilă de 12 metri pătrați, este mobilată și utilată, iar viitorul chiriaș se poate muta imediat.

„Se închiriază pe o perioadă lungă de timp, ideal pentru o persoană”, a declarat agentul imobiliar responsabil. Pentru cei interesați de apartamente în blocuri noi, situația este diferită.

Chiria medie pentru astfel de locuințe a crescut cu 7% în 2025, ajungând la 587 de euro pe lună. Cele mai scumpe zone sunt Centrul Istoric (670 euro/lună), Astra (644 euro/lună) și Noua-Dârste (590 euro/lună). În ceea ce privește creșterile anuale, cele mai mari majorări s-au înregistrat în Astra și Tractorul (+7%), Avantgarden și Craiter (+5%) și Griviței (+4%).

Brașovul continuă să fie un oraș atractiv pentru chiriași, însă prețurile în creștere din ultimii ani impun o informare atentă înainte de a lua o decizie.

