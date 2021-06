Oficialii au anunțat că a fost vaccinată o persoană de 124 de ani, însă nu au prezentat dovada vârstei ei. Însă, Departamentul de Informații și Relații Publice (DIPR) din Jammu și Kashmir a postat pe rețelele sociale o fotografie cu Begum primind prima doză de vaccin.

Dacă informația este veridică, Rehtee Begum ar fi cea mai în vârstă persoană din lume.



Vârsta femeii a fost stabilită în baza unui card de la serviciile sociale, însă familia nu a prezentat o dovadă suplimentară în acest sens.

124 years old woman, Rehtee Begum gets her first dose of #CovidVaccine at kral mohalla Baramulla during door to door campaigning.#LargestVaccineDrive #JandKFightsCorona pic.twitter.com/v6YpN3ykcp