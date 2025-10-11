„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban

„Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El, în mod evident, a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simplu. Cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere”, a afirmat Ludovic Orban, care la acel moment, în 2021, era președintele PNL și s-a opus deciziei fostului șef de stat.

„În momentul respectiv, PSD şi cu PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu sufocat în România. Asta este adevărat”, a adăugat el.

Ludovic Orban a precizat că decizia lui Iohannis de a aduce PSD la guvernare acum 4 ani a fost dezastruoasă: „A fost o decizie catastrofală care a fost luată. Iohannis, în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile”.

Fostul premier consideră că acest curent extremist „s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare”, pentru că „oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât”, fiindcă PSD şi PNL controlau tot în țară. „Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, a completat Orban.

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă. El a fost premier în perioada 2019-2020, președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021 și președinte al PNL în perioada 2017-2021.

Amintim că Ludovic Orban a pierdut în septembrie 2021 alegerile pentru șefia PNL în fața lui Florin Cîțu, iar în noiembrie a fost exclus din partid, după 31 de ani, pentru criticile aduse noii conduceri și fostului președinte, Klaus Iohannis. De altfel, Orban s-a numărat printre cei 22 de liberali care s-au opus unei alianțe cu PSD.

Și după ce a fost dat afară din PNL, Ludovic Orban a continuat atacurile la Iohannis, spunând că acesta a decis înlocuirea sa de la șefia PNL și că Iohannis a forțat PNL să intre „într-o alianță contra naturii cu PSD”.

Ludovic Orban este pe locul 2 în topul longevității președinților PNL din ultimii 15 ani și este greu să fie detronat.

Top președinți PNL în ultimii 15 ani, după durata mandatului:

Crin Antonescu – 5 ani și două luni

Ludovic Orban – 4 ani și 3 luni

Nicolae Ciucă – 2 ani și 7 luni

Alina Gorghiu – 2 ani

Vasile Blaga – 1 an și 9 luni







