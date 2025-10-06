Ce studii are Ludovic Orban

Ludovic Orban s-a născut pe 25 mai 1963, la Brașov. Este căsătorit cu Mihaela Orban și are un fiu, Tudor Orban. El este inginer, absolvent TCM la facultatea din Brașov.

Studiile lui Ludovic Orban:

Liceul Andrei Şaguna, Braşov (1982)

Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) din cadrul Universităţii Braşov (1988)

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – studii postuniversitare la Facultatea de Ştiinţe Politice (1993)

Cariera profesională a lui Ludovic Orban

Inginer stagiar la Izolatorul Târgu Secuiesc (1988 -1990)

Inginer tehnolog la Tractorul Braşov (1990 – 1991)

Redactor la cotidianul Viitorul Românesc (1991 – 1992)

Director Relaţii Publice în cadrul Agenţiei de Politici Energetice din România (1997 – 1998)

Secretar general la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap (1998 – 1999)

Secretar de stat, şef al Departamentului Informaţiilor Publice al Guvernului (1999 – 2000)

Consultant, S.C. ECOMASTER S.A. (1 august 2001 – 1 decembrie 2002)

Secretar de stat, preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (martie 2000 – mai 2001)

Viceprimar general al municipiului Bucureşti (iulie 2004 – aprilie 2007)

Ministrul Transporturilor (2007 – 2008)

Consilier inginer construcţii Revicond (decembrie 2017 – mai 2018)

Manager SFRL. Dumitrescu&Dinu (aprilie – octombrie 2017)

Consultant tehnic: SCP Doru Trăila & Asociaţii (2018 – 2020)

Cariera politică a lui Ludovic Orban

Ludovic Orban s-a înscris în Partidul Național Liberal în 1990, iar la începutul anilor 2000 a intrat puternic în politică și a parcurs toate treptele până la funcția de președinte al liberalilor.

Consilier PNL – AT (devenit ulterior PL 93) (1992 – 1997)

Consilier local sector 3, Bucureşti (1992 – 1996)

Ales consilier local sector 1, Bucureşti (1996, demisionat)

Membru în Comitetul Director PL 93 (1993 – 1997)

Membru în Consiliul Național al PNL – aprilie 1998

Membru al Biroului Permanent Central al PNL – februarie 2001 – august 2002

Preşedintele PNL Bucureşti (2002-2008)

Prim-vicepreşedinte PNL (2009-2010 și 2014-2016)

Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (2015-2016)

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (2017-2021)

Premierul României (noiembrie 2019 – decembrie 2020)

Preşedintele Camerei Deputaţilor (decembrie 2020 – octombrie 2021)

Ludovic Orban a fost ales preşedinte al Partidului Naţional Liberal la congresul PNL din iunie 2017.

În octombrie 2019, fostul preşedinte Klaus Iohannis l-a desemnat prima dată pe Ludovic Orban prim-ministru. În februarie 2020, Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură. La scurt timp, Iohannis l-a desemnat din nou premier, dar acesta şi-a depus mandatul pe 25 februarie 2020. În martie 2020, preşedintele Iohannis l-a desemnat a treia oară premier pe Ludovic Orban, care a format Cabinetul Orban III. În decembrie 2020, în plină pandemie de COVD, și-a dat din nou demisia din funcția de premier, explicând că este nevoie de un nou Guvern după rezultatele de la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

Orban a fost dat afară din PNL de Cîțu, dar e pe locul 2 în topul longevității președinților liberali

În septembrie 2021, Ludovic Orban a pierdut alegerile pentru un nou mandat la conducerea PNL, fiind învins de Florin Cîțu. În noiembrie, noul Birou Executiv al PNL a decis să îl dea afară din partid după 31 de ani, motivând atacurile la adresa noii conduceri și a lui Klaus Iohannis. Ludovic Orban s-a numărat printre cei 22 de liberali care s-au opus alianței PNL-PSD.

Și după ce a fost dat afară din PNL, Ludovic Orban a continuat atacurile la Klaus Iohannis, spunând că șeful statului a decis înlocuirea sa de la șefia PNL și că Iohannis a forțat PNL să intre „într-o alianță contra naturii cu PSD”. Ulterior, Ludovic Orban a format partidul Forța Dreptei.

Ludovic Orban este pe locul 2 în topul longevității președinților PNL din ultimii 15 ani și este greu să fie detronat.

Top președinți PNL în ultimii 15 ani, după durata mandatului:

Crin Antonescu – 5 ani și două luni

Ludovic Orban – 4 ani și 3 luni

Nicolae Ciucă – 2 ani și 7 luni

Alina Gorghiu – 2 ani

Vasile Blaga – 1 an și 9 luni

Lista completă a consilierilor lui Nicușor Dan

Ludovic Orban este unul dintre cei 16 consilieri ai lui Nicușor Dan anunțați luni, 6 octombrie. Lista completă:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025

Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025

Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025

Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025

Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025

Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

