Ce studii are Ludovic Orban

Ludovic Orban s-a născut pe 25 mai 1963, la Brașov. Este căsătorit cu Mihaela Orban și are un fiu, Tudor Orban. El este inginer, absolvent TCM la facultatea din Brașov.

Studiile lui Ludovic Orban:

  • Liceul Andrei Şaguna, Braşov (1982)
  • Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) din cadrul Universităţii Braşov (1988)
  • Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – studii postuniversitare la Facultatea de Ştiinţe Politice (1993)

Cariera profesională a lui Ludovic Orban

  • Inginer stagiar la Izolatorul Târgu Secuiesc (1988 -1990)
  • Inginer tehnolog la Tractorul Braşov (1990 – 1991)
  • Redactor la cotidianul Viitorul Românesc (1991 – 1992)
  • Director Relaţii Publice în cadrul Agenţiei de Politici Energetice din România (1997 – 1998)
  • Secretar general la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap (1998 – 1999)
  • Secretar de stat, şef al Departamentului Informaţiilor Publice al Guvernului (1999 – 2000)
  • Consultant, S.C. ECOMASTER S.A. (1 august 2001 – 1 decembrie 2002)
  • Secretar de stat, preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (martie 2000 – mai 2001)
  • Viceprimar general al municipiului Bucureşti (iulie 2004 – aprilie 2007)
  • Ministrul Transporturilor (2007 – 2008)
  • Consilier inginer construcţii Revicond (decembrie 2017 – mai 2018)
  • Manager SFRL. Dumitrescu&Dinu (aprilie – octombrie 2017)
  • Consultant tehnic: SCP Doru Trăila & Asociaţii (2018 – 2020)
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
Recomandări
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Cariera politică a lui Ludovic Orban

Ludovic Orban s-a înscris în Partidul Național Liberal în 1990, iar la începutul anilor 2000 a intrat puternic în politică și a parcurs toate treptele până la funcția de președinte al liberalilor.

  • Consilier PNL – AT (devenit ulterior PL 93) (1992 – 1997)
  • Consilier local sector 3, Bucureşti (1992 – 1996)
  • Ales consilier local sector 1, Bucureşti (1996, demisionat)
  • Membru în Comitetul Director PL 93 (1993 – 1997)
  • Membru în Consiliul Național al PNL – aprilie 1998
  • Membru al Biroului Permanent Central al PNL – februarie 2001 – august 2002
  • Preşedintele PNL Bucureşti (2002-2008)
  • Prim-vicepreşedinte PNL (2009-2010 și 2014-2016)
  • Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (2015-2016)
  • Preşedintele Partidului Naţional Liberal (2017-2021)
  • Premierul României (noiembrie 2019 – decembrie 2020)
  • Preşedintele Camerei Deputaţilor (decembrie 2020 – octombrie 2021)

Ludovic Orban a fost ales preşedinte al Partidului Naţional Liberal la congresul PNL din iunie 2017.

În octombrie 2019, fostul preşedinte Klaus Iohannis l-a desemnat prima dată pe Ludovic Orban prim-ministru. În februarie 2020, Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură. La scurt timp, Iohannis l-a desemnat din nou premier, dar acesta şi-a depus mandatul pe 25 februarie 2020. În martie 2020, preşedintele Iohannis l-a desemnat a treia oară premier pe Ludovic Orban, care a format Cabinetul Orban III. În decembrie 2020, în plină pandemie de COVD, și-a dat din nou demisia din funcția de premier, explicând că este nevoie de un nou Guvern după rezultatele de la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

Orban a fost dat afară din PNL de Cîțu, dar e pe locul 2 în topul longevității președinților liberali

În septembrie 2021, Ludovic Orban a pierdut alegerile pentru un nou mandat la conducerea PNL, fiind învins de Florin Cîțu. În noiembrie, noul Birou Executiv al PNL a decis să îl dea afară din partid după 31 de ani, motivând atacurile la adresa noii conduceri și a lui Klaus Iohannis. Ludovic Orban s-a numărat printre cei 22 de liberali care s-au opus alianței PNL-PSD.

Și după ce a fost dat afară din PNL, Ludovic Orban a continuat atacurile la Klaus Iohannis, spunând că șeful statului a decis înlocuirea sa de la șefia PNL și că Iohannis a forțat PNL să intre „într-o alianță contra naturii cu PSD”. Ulterior, Ludovic Orban a format partidul Forța Dreptei.

Ludovic Orban este pe locul 2 în topul longevității președinților PNL din ultimii 15 ani și este greu să fie detronat.

Top președinți PNL în ultimii 15 ani, după durata mandatului:

  • Crin Antonescu – 5 ani și două luni
  • Ludovic Orban – 4 ani și 3 luni
  • Nicolae Ciucă – 2 ani și 7 luni
  • Alina Gorghiu – 2 ani
  • Vasile Blaga – 1 an și 9 luni

Lista completă a consilierilor lui Nicușor Dan

Ludovic Orban este unul dintre cei 16 consilieri ai lui Nicușor Dan anunțați luni, 6 octombrie. Lista completă:

Jocuri de culise pentru urmașul lui Paul Stănescu, gestionarul cadrelor PSD. Noua strategie gândită de Sorin Grindeanu
Recomandări
Jocuri de culise pentru urmașul lui Paul Stănescu, gestionarul cadrelor PSD. Noua strategie gândită de Sorin Grindeanu
  • Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025
  • Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025
  • Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025
  • Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025
  • Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025
  • Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025
  • Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025
  • Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025
  • Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025
  • Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025
  • Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025
  • Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025
  • Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025
  • Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025
  • Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025
  • Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Viva.ro
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Unica.ro
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
GSP.RO
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
Parteneri
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Libertateapentrufemei.ro
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

DNA a fost sesizată în urma investigației „Rețeaua Salvador”, publicată de Libertatea. Milioane de lei plătite de UM 02049 Constanța unui grup de firme-fantomă
Știri România 16:44
DNA a fost sesizată în urma investigației „Rețeaua Salvador”, publicată de Libertatea. Milioane de lei plătite de UM 02049 Constanța unui grup de firme-fantomă
Tren direct de la București către Kiev. Când intră în circulație și cât costă un bilet la vagonul de dormit
Știri România 16:31
Tren direct de la București către Kiev. Când intră în circulație și cât costă un bilet la vagonul de dormit
Parteneri
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Adevarul.ro
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București / Foto
Unica.ro
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Cum se pregătește Daniel Pavel pentru reality show-ul „Desafio: Aventura”. „Marele public va vedea o latură nouă”
Stiri Mondene 17:02
Cum se pregătește Daniel Pavel pentru reality show-ul „Desafio: Aventura”. „Marele public va vedea o latură nouă”
Ce a vrut să afle George Mihăiță despre Nuțu Cămătaru de la Codin Maticiuc: „Am stat de vorbă, eram curios”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:56
Ce a vrut să afle George Mihăiță despre Nuțu Cămătaru de la Codin Maticiuc: „Am stat de vorbă, eram curios”
Parteneri
Céline Dion, apariție rară în public după dignosticul dur pe care l-a primit. Cum s-a distrat alături de cei trei fii
TVMania.ro
Céline Dion, apariție rară în public după dignosticul dur pe care l-a primit. Cum s-a distrat alături de cei trei fii
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
ObservatorNews.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Parteneri
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Mediafax.ro
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
KanalD.ro
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent

Politic

Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Politică 15:57
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Dar Anexa 2 lipsește
Politică 15:40
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Dar Anexa 2 lipsește
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”