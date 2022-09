Folosind tehnici de datare cu radiocarbon, oamenii de știință estimează că scheletul a stat nemișcat timp de 31.000 de ani în peștera Liang Tebo din provincia estică Kalimantan din Insula Borneo, potrivit cercetărilor publicate miercuri în jurnalul Nature.

Dar cel mai interesant aspect al descoperirii a fost că tânărului sau femeii îi lipsea partea inferioară a piciorului stâng, având semne că a fost amputat cu grijă în preadolescență sau adolescență timpurie, înainte de moartea sa din cauze necunoscute, care a avut loc între 19 și 21 de ani, au spus cercetătorii.

The 31,000-year-old skeleton of an adult discovered in Indonesia is the oldest known example of a successful limb amputation, scientists say.



The amputation was likely performed while the person was still a child who went on to live for many years.



