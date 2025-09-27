Experiența britanicului, departe de cea așteptată

Situat în apropierea parcului Disney World, acest McDonald’s funcționează non-stop și oferă mult mai mult decât mâncarea obișnuită. Clădirea include jocuri de arcade, o zonă de joacă pentru copii și chiar o secțiune dedicată pizzei McDonald’s.

Alex Dodman, creator de conținut și critic culinar britanic, a vizitat recent locația în timpul unei vacanțe familiale. Conform The Mirror, experiența sa a fost departe de cea așteptată.

„Am văzut un videoclip pe YouTube cu cineva care dădea o recenzie acestui loc și părea o experiență relaxantă. Trebuie să fi filmat la 6 dimineața, pentru că vă asigur că e departe de a fi relaxant”, a scris Alex pe Instagram.

Impresii contradictorii

În ciuda dimensiunilor impresionante, Alex a fost dezamăgit de aspectul oarecum banal al restaurantului. Deschis inițial în 1976, locația s-a transformat treptat într-un complex de divertisment, mai degrabă decât un simplu fast-food.

„Dacă cineva nu ți-ar fi spus că e cel mai mare McDonald’s din lume, probabil nu i-ai acorda prea multă atenție. Nu mă înțelegeți greșit, e mare, dar e puțin dezamăgitor având în vedere că e cel mai mare de pe planetă. Mie mi se pare că arată ca un centru medical NHS de dimensiuni rezonabile”, a comentat Alex.

Meniul este similar cu cel din Marea Britanie și aproape identic cu restul SUA, cu excepția câtorva preparate de pizza și paste.

Zona de divertisment

Ceea ce face acest McDonald’s unic este etajul superior. Jumătate din spațiu este ocupat de o zonă de joacă uriașă, iar cealaltă jumătate găzduiește o sală de arcade cu lumini neon.

„Dacă vă place să vă mâncați McDonalds-ul pe fundalul relaxant al copiilor care țipă și fac crize, atunci acesta e locul potrivit”, a adăugat Alex.

„Nu doar că au o zonă de joacă imensă”, a continuat Alex, „dar au și o mulțime de jocuri de arcade care fac Blackpool să pară mic”.

