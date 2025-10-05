Ingredientele secrete

Detaliile exacte ale compoziției sunt ținute secret. Se știe doar că include cele mai bune trei tipuri de carne din lume, cea mai exclusivistă brânză din Europa și un sos fin.

„Lucrul interesant nu este ceea ce conține, ci ceea ce reprezintă”, spune Bosco Castro.

Procesul de selecție

Disponibilitatea financiară nu garantează accesul la acest hamburger. Clienții potențiali trebuie să treacă printr-un proces de selecție secret, bazat pe criterii necunoscute.

Aceștia trebuie să răspundă la aproximativ zece întrebări, care acoperă subiecte precum profesia, originea, motivația și chiar parfumul preferat.

Lista de așteptare și confidențialitatea

Chiar și după selecție, clienții trebuie să aștepte. Prima dată disponibilă pentru degustare este februarie 2026. Înainte de a gusta hamburgerul, invitații trebuie să semneze un acord de confidențialitate.

Acest acord interzice orice recenzie sau fotografie a burgerului înainte de a fi consumat. Singurele imagini permise sunt cele cu farfuria goală după masă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE