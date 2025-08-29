Împușcat și cu regimul de detenție restricționat

Departamentul de Justiție din Catalonia a restricționat regimul de libertate condiționată al lui Predrag Vujosevic, un veteran al jafurilor de bijuterii, după ce acesta a fost împușcat, pe 2 august, în cartierul Eixample din Barcelona, potrivit ziarului El Pais.

Predrag Vujosevic, în vârstă de 51 de ani, cunoscut sub numele de Marko, își plimba câinele pe strada Comte d’Urgell când a fost împușcat de un bărbat care ulterior a fugit. În mod miraculos, gloanțele nu i-au afectat niciun organ vital. Marko a fost transportat la spital, unde a fost operat în urma rănilor suferite.

În urma acestui atac, Departamentul de Justiție a decis să îi modifice regimul de detenție. El a fost transferat la un alt centru penitenciar și poate ieși doar în weekenduri.

Trecut controversat

Numele lui Vujosevic a devenit cunoscut la începutul anilor 2000, după un jaf spectaculos la bijuteria Graff din Londra, evaluat la peste 20 de milioane de euro. Poliția l-a considerat liderul grupului de hoți supranumit „Panterele roz”. Cu toate acestea, el a scăpat nepedepsit pentru acel jaf.

Originar din Bijela, Muntenegru, acesta a fost condamnat în Franța, în 2005, la nouă ani de închisoare pentru jafuri de bijuterii.

Ulterior, în 2021, Vujosevic a fost arestat în Tenerife pentru trafic de cocaină. În portbagajul unui Citroën Berlingo au fost găsite 406 kilograme de cocaină. În 2022, el a fost condamnat la șase ani de închisoare.

După ce a fost transferat în Catalonia, Vujosevic a beneficiat de un regim de detenție flexibil: dormea în închisoare de luni până vineri, iar weekendurile le petrecea în libertate. Împușcăturile din Barcelona au dus la schimbarea acestui regim. Deși păstrează gradul al treilea de detenție, controlul său este acum mai strict.

Război între clanuri mafiote

Poliția regională, Los Mossos, investighează tentativa de omor. Se suspectează că Vujosevic ar fi fost implicat în războaiele dintre clanurile mafiote Skaljari și Kavac, originare din Muntenegru. Aceste conflicte sunt legate de traficul de droguri și au generat mai multe asasinate reciproce.

„Totul ne face să credem că este o răzbunare”, au declarat surse polițienești pentru El Pais.

Un alt incident similar a avut loc la cinci zile după atacul asupra lui Vujosevic. Un membru al clanului Skaljari a fost împușcat în timp ce se afla în vacanță la un hotel din Muntenegru, dar a supraviețuit.

