Patru unități ale centralei nucleare Gravelines din nordul Franței au fost oprite

Compania EDF a asigurat că oprirea automată a unităților 2, 3, 4 și 6 „nu a avut consecințe asupra siguranței instalațiilor, a personalului sau a mediului”. Centrala este acum complet oprită temporar, deoarece unitățile 1 și 5 se află în curs de întreținere.

Prezența meduzelor este probabil legată de creșterea temperaturii apei ca urmare a încălzirii globale. Centrala de la Gravelines, una dintre cele mai mari din Franța, este răcită de un canal conectat la Marea Nordului. Cele șase unități produc în total 5,4 gigawați de energie.

În ultimii ani, plajele din jurul orașului Gravelines au înregistrat o creștere a numărului de meduze. Acest fenomen este atribuit încălzirii apelor și apariției de specii invazive.

Explicații ale experților în ceea ce privește invazia meduzelor

„Meduzele se reproduc mai repede atunci când apa este mai caldă și, deoarece zone precum Marea Nordului se încălzesc, fereastra de reproducere devine din ce în ce mai largă”, a explicat Derek Wright, consultant în biologie marină.

O specie invazivă, meduza lunară asiatică, a fost observată pentru prima dată în Marea Nordului în 2020. Aceasta preferă apele liniștite cu nivel ridicat de plancton animal și a provocat probleme similare în porturi și centrale nucleare din China, Japonia și India.

Centrala nucleară franceză se află în apropierea plajelor frecventate de imigranți care încearcă să ajungă în Marea Britanie. Cu toate acestea, meduzele invazive nu sunt considerate o amenințare directă pentru oameni, deoarece nu au o înțepătură otrăvitoare.

Autoritățile și experții monitorizează îndeaproape situația pentru a preveni alte incidente similare și pentru a găsi soluții pe termen lung. Evenimentul subliniază importanța adaptării infrastructurii energetice la schimbările climatice și la noile provocări ecologice.

