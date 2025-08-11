Buftea va avea două drumuri paralele

Centura Buftea, un proiect așteptat de peste un deceniu, este, în sfârșit, în lucru. În paralel, un al doilea drum de 4 benzi, numit „Drum de legătură între DN1A și DJ101”, este construit la mică distanță de centură.

Conform sursei citate, acest al doilea drum pare să dubleze funcționalitatea centurii, ridicând semne de întrebare cu privire la necesitatea sa.

Drumul de legătură va costa aproximativ 18 milioane de euro, o sumă considerabilă pentru bugetul local. Consiliul Județean Ilfov va finanța proiectul prin împrumut, deoarece Primăria Buftea nu dispune de fonduri suficiente.

Interese imobiliare suspectate pentru construcția drumului dublu

Noul drum ar putea servi unor interese imobiliare private. Traseul acestuia traversează zone unde sunt planificate dezvoltări rezidențiale majore.

Drumul va fi prin mijlocul cartierului. Apoi la baza FRF, face stânga și se va îndrepta spre colțul pădurii, unde primarul are 3 PUZ-uri aprobate pentru ansambluri rezidențiale.

Finanțare controversată a drumului DN1A – DJ101

O parte din finanțarea proiectului provine dintr-o sursă neașteptată. Consiliul Județean Ilfov a alocat 11,5 milioane de lei din fonduri destinate inițial protecției mediului.

Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Conform Expresul de Buftea, justificarea oficială pentru urgentarea lucrărilor este organizarea unui concurs ecvestru în zonă. Această motivație este pusă sub semnul întrebării în articol.

Un aspect îngrijorător semnalat în presa locală este lipsa de transparență în jurul proiectului. Primăria nu a făcut publice detalii despre traseul exact al drumului, contrar practicilor obișnuite pentru proiecte de infrastructură.

Construcția noului drum va avea consecințe directe asupra infrastructurii existente. Conform articolului din Expresul de Buftea, acest drum și centura vor anula jumătate din pista de biciclete făcută acum câteva luni cu fonduri europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Educație: Burse tăiate pentru studenți, școli comasate și scandal sexual la SNSPA
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A văzut ce reacții au avut politicienii după moartea lui Ion Iliescu, apoi Dana Budeanu a răbufnit. Ce a spus, clar și răspicat, despre fostul președinte al țării
Viva.ro
A văzut ce reacții au avut politicienii după moartea lui Ion Iliescu, apoi Dana Budeanu a răbufnit. Ce a spus, clar și răspicat, despre fostul președinte al țării
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
GSP.RO
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
Lupta unui dublu campion la Roland Garros cu bătrânețea: „Durerea nu mă lasă să mă mișc. Sunt ca un vierme”
GSP.RO
Lupta unui dublu campion la Roland Garros cu bătrânețea: „Durerea nu mă lasă să mă mișc. Sunt ca un vierme”
Parteneri
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Mesaj RO-Alert, emis după ce zeci de hectare de vegetație uscată din Giurgiu și Mehedinți au fost cuprinse de flăcări
Știri România 18:20
Mesaj RO-Alert, emis după ce zeci de hectare de vegetație uscată din Giurgiu și Mehedinți au fost cuprinse de flăcări
Momentul în care un șofer întoarce mașina în mijlocul autostradei A1 București-Pitești și lovește o altă mașină
Știri România 17:38
Momentul în care un șofer întoarce mașina în mijlocul autostradei A1 București-Pitești și lovește o altă mașină
Parteneri
Motivul care a declanșat un val de ură în Ucraina la adresa Sofiei Rotaru, cântăreață celebră cu origini românești
Adevarul.ro
Motivul care a declanșat un val de ură în Ucraina la adresa Sofiei Rotaru, cântăreață celebră cu origini românești
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Ispita Teodora Racoș, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Am avut o conexiune mișto”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ispita Teodora Racoș, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Am avut o conexiune mișto”
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Stiri Mondene 17:01
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
ObservatorNews.ro
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
KanalD.ro
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
KanalD.ro
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți

Politic

PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Parteneri
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Spotmedia.ro
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?