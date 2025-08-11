Buftea va avea două drumuri paralele

Centura Buftea, un proiect așteptat de peste un deceniu, este, în sfârșit, în lucru. În paralel, un al doilea drum de 4 benzi, numit „Drum de legătură între DN1A și DJ101”, este construit la mică distanță de centură.

Conform sursei citate, acest al doilea drum pare să dubleze funcționalitatea centurii, ridicând semne de întrebare cu privire la necesitatea sa.

Drumul de legătură va costa aproximativ 18 milioane de euro, o sumă considerabilă pentru bugetul local. Consiliul Județean Ilfov va finanța proiectul prin împrumut, deoarece Primăria Buftea nu dispune de fonduri suficiente.

Interese imobiliare suspectate pentru construcția drumului dublu

Noul drum ar putea servi unor interese imobiliare private. Traseul acestuia traversează zone unde sunt planificate dezvoltări rezidențiale majore.

Drumul va fi prin mijlocul cartierului. Apoi la baza FRF, face stânga și se va îndrepta spre colțul pădurii, unde primarul are 3 PUZ-uri aprobate pentru ansambluri rezidențiale.

Finanțare controversată a drumului DN1A – DJ101

O parte din finanțarea proiectului provine dintr-o sursă neașteptată. Consiliul Județean Ilfov a alocat 11,5 milioane de lei din fonduri destinate inițial protecției mediului.

Conform Expresul de Buftea, justificarea oficială pentru urgentarea lucrărilor este organizarea unui concurs ecvestru în zonă. Această motivație este pusă sub semnul întrebării în articol.

Un aspect îngrijorător semnalat în presa locală este lipsa de transparență în jurul proiectului. Primăria nu a făcut publice detalii despre traseul exact al drumului, contrar practicilor obișnuite pentru proiecte de infrastructură.

Construcția noului drum va avea consecințe directe asupra infrastructurii existente. Conform articolului din Expresul de Buftea, acest drum și centura vor anula jumătate din pista de biciclete făcută acum câteva luni cu fonduri europene.

