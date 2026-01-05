Majoritatea vor fi alimentate de modelul Gemini al Google, conform declarațiilor co-CEO-ului T M Roh într-un interviu acordat Reuters.

Gigantul sud-coreean a integrat funcții AI susținute de Gemini în aproximativ 400 de milioane de produse mobile până în 2025, incluzând smartphone-uri și tablete, și urmărește să atingă pragul de 800 de milioane de unități în acest an.

Care e planul Samsung și cum reacționează competiția pe piața AI

„Vom aplica inteligența artificială pentru toate produsele, toate funcțiile și toate serviciile cât mai rapid posibil”, a declarat Roh.

Samsung, principalul susținător al platformei Android dezvoltată de Google, își propune să ofere un sprijin semnificativ dezvoltatorului american, în contextul competiției acerbe cu OpenAI și alte companii pentru atragerea utilizatorilor de modele AI.

Roh, care conduce diviziile care se ocupă cu telefoanele mobile, televizoarele și electrocasnicele, a subliniat ambiția companiei de a recâștiga poziția de lider pe piața smartphone-urilor, depășind Apple.

În plus, Samsung vizează să-și extindă serviciile AI integrate pentru a se menține în fața rivalilor chinezi precum Huawei.

Evoluția Gemini și adoptarea la scară largă a AI-ului

Google a lansat în noiembrie 2025 versiunea Gemini 3, lăudată pentru performanțele sale în industrie. Aceasta a determinat o reacție rapidă din partea OpenAI, care a accelerat dezvoltarea modelului GPT-5.2.

Potrivit lui Roh, adoptarea AI va crește rapid: „Chiar dacă tehnologia AI pare acum îndoielnică, în șase luni sau un an, aceste tehnologii vor deveni larg răspândite”.

Funcțiile AI cele mai utilizate pe telefoane includ căutările, instrumentele generative de editare și productivitate pentru imagini, traducerea și rezumarea textelor, a mai adăugat Roh.

Impactul crizei mondiale a cipurilor de memorie

Samsung se confruntă cu efectele crizei globale de cipuri de memorie, care stimulează business-ul său principal de semiconductori, dar pune presiune pe marjele de profit ale diviziei de smartphone-uri.

„Nicio companie nu este imună la acest impact”, a declarat Roh, menționând că criza afectează și alte electronice de consum, inclusiv televizoare și electrocasnice.

Potrivit cercetătorilor de piață IDC și Counterpoint, criza cipurilor ar putea determina o reducere a pieței globale de smartphone-uri în 2026, prin creșterea prețurilor.

Roh nu a exclus ajustarea prețurilor produselor, dar Samsung lucrează la strategii pe termen lung pentru a minimiza impactul.

Care e viitorul telefoanelor pliabile

Roh a recunoscut că adoptarea telefoanelor pliabile, segment pe care Samsung l-a lansat în 2019, a fost mai lentă decât se anticipa, din cauza complexităților tehnice și lipsei aplicațiilor compatibile.

Cu toate acestea, el se așteaptă ca acest tip de device-uri să devină mainstream în următorii doi-trei ani: „Un procent foarte mare de utilizatori de telefoane pliabile optează pentru același segment la următoarea achiziție”.

Conform Counterpoint, Samsung a controlat aproape două treimi din piața globală de telefoane pliabile în trimestrul al treilea din 2025, dar se confruntă cu concurența din partea Huawei și Apple, care va lansa primul său telefon pliabil în 2026.

Acțiunile Samsung au crescut cu 7,5% luni, pe fondul așteptării unui profit semnificativ pentru trimestrul al patrulea din 2025, alimentat de criza globală de cipuri de memorie, mai scrie Reuters.

