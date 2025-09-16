Doi cetățeni bulgari reprezintă interfața unui grup de firme-căpușă mufate la banii unităților militare din România

Traseu dificil de urmărit

Companiile au vândut mai multe produse electrocasnice la suprapreț, cu până la cinci ori mai mult față de valoarea lor pe piața reală.

În spatele afacerii se conturează o rețea de rude și prieteni fără experiență anterioară în domeniu. Cei doi cetățeni bulgari apar ca ultimii administratori, pentru că preiau din mers firmele obișnuite să folosească aceleaşi sedii, să-şi schimbe la intervale scurte de timp acționarii şi chiar numele. De aici, traseul lor devine dificil de urmărit.

Până să ajungem să vorbim despre cei doi cetățeni bulgari, este important să arătăm ce s-a întâmplat în companii și cum au ajuns să obțină contracte publice.

Peste 1,5 milioane de lei pentru firma unei make-up artiste

Eland Technology Solutions SRL s-a înființat în sectorul 6 din București în urmă cu aproape un deceniu. Până anul trecut, era o firmă oarecare, fără să aibă în medie mai mult de trei angajați de-a lungul timpului sau să obțină contracte cu statul român.

Condusă până atunci de o bucureşteancă, administrarea şi acțiunile sunt predate integral la jumătatea anului 2024 către o tânără de 25 ani, originară din Tecuci, județul Galați. Numele său este Andra Moldoveanu (sau Andra Iorgu pe rețelele de socializare), care se prezintă drept make-up artistă.

Andra Moldoveanu, în timp ce se ocupa de machiajul unei cliente

În acelaşi timp, în afara salonului, Moldoveanu este și o prosperă femeie de afaceri cu fonduri publice. La numai câteva luni de la preluarea companiei, tânăra antreprenoare obține două contracte directe în aceeași zi, în valoare totală de peste 660.000 de lei.

Cu un singur angajat înregistrat în acel an, firma oferă „servicii de lucrări construcții și instalații electrice” la o sală de sport.

Lucrările au vizat Unitatea Militară (UM) 02192, cunoscută drept Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ANMB) din Constanța, care pregăteşte viitorii ofițeri de marină ai Armatei Române.

Am încercat să aflăm mai multe despre firma tinerei din Tecuci, însă societatea nu dispune de site sau date de contact ușor de găsit.

După ce a obținut majoritatea contractelor, Moldoveanu iese definitiv în februarie 2025 din companie și îi pune pe tavă toate acțiunile unui tânăr de 21 ani fără experiență în afaceri. La doar o zi de la acest eveniment, Eland mai primește de la Academia Navală alt contract direct de aproximativ 900.000 de lei pentru lucrări de reparații la rețeaua electrică exterioară și subterană a unității.

Câteva luni mai târziu, compania ajunge pe mâinile bulgarului Hyusein Eshrefov.

Legături cu unul din membrii clanului Duduianu

Același cetățean bulgar a intrat în administrarea altei firme, Dgm Universal Cult SRL, care a obținut în 2022 suma de 30.000 de lei pentru scaune de tip HoReCa din partea Unității Militare 02132 din Palazu Mare, județul Constanța.

Cel care administra în acte firma înainte de apariția lui Eshrefov era un anume Gheorghe Iorgu. Nu am reușit să dăm de acesta, însă numărul de telefon al firmei ne-a dus la un anunț de angajare postat de alt Iorgu, Cătălin.

Acesta este de facto cumnatul Andrei Moldoveanu și în același timp, un apropiat de Miltiade Văduva, zis Seif Duduianu, despre care presa a scris de-a lungul timpului că face parte din clanul cu același nume. Într-o fotografie alături de Miltiade Văduva pe contul său, Cătălin Iorgu scrie „Revedere cu KING (regele – trad.) Ăştia sunt familia mea fără interese ne iubim curat”.

Miltiade Văduva – centru, Cătălin Iorgu – dreapta

Contactat pentru un punct de vedere, Iorgu a precizat că Seif Duduianu nu are nicio legătură cu afacerile menționate. În privința anunțului publicat, el a spus că a fost rugat să ajute, dar nu a indicat cine i-a făcut solicitarea. Despre cei doi cetățeni bulgari, Cătălin Iorgu nu a menționat nimic.

Punctul de vedere transmis de Cătălin Iorgu către reporterul Libertatea

Academia Navală cumpără produse umflate de până la cinci ori

O altă companie conectată la achizițiile directe ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța se numește Genius Imm Baza SRL, fondată în 2022, la vârsta majoratului, de o tânără pe nume Marta Iancu. Aceasta este originară dintr-un sat din Tecuci, județul Galați.

Marta Iancu/ sursa: Facebook

Doi ani târziu, firma Martei Iancu obține suma de peste un milion de lei pentru obiecte de uz casnic precum aspiratoare, uscător de rufe, saltele sau dulapuri de vestiar.

Prețurile practicate de Genius Imm Baza SRL sunt de până la cinci ori mai mari decât valoarea actuală pe piață a produselor similare vândute anul trecut către Academia Navală.

De exemplu, militarii cumpără la sfârșitul anului trecut 15 fișete metalice pentru suma de 2.622 de lei/bucată (fără TVA).

Captură de ecran achiziție Genius imm Baza SRL

Am găsit același produs, cu aceeași dimensiune și greutate, la prețul de 538 de lei (TVA inclusă) pe două platforme diferite. Dacă instituția ar fi cumpărat la prețul pieței de acum, ar fi făcut o economie de cel puțin 6.000 de euro.

Prețul pe piață pentru același produs este de cinci ori mai mic

Alte produse furnizate de Marta Iancu la suprapreț sunt șase bancuri de lucru, vândute fiecare pentru aproximativ 8.000 de lei/bucata (fără TVA).

Captură de ecran achiziție

Le-am găsit pe un site de specialitate de aproape trei ori mai ieftine, pentru aproximativ 3.000 de lei/bucata.

Contractele încheiate de firma tinerei antreprenoare încep să curgă rând pe rând în aceeași perioadă cu firma Eland.

După cum se poate observa în infograficul de la mai sus, atât Genius cât şi Eland au câştigat primele înțelegeri cu garnizoana în aceeaşi zi, pe 11 noiembrie 2024. Pe cele două patroane nu le leagă doar municipiul Tecuci, unde figurează în buletin, ci o prietenie mai apropiată.

La începutul anului 2025, acestea își petreceau vacanța în Istanbul, alături de familiile lor.

Marta Iancu – stânga și Andra Moldoveanu – dreapta, aflate în Istanbul. Foto: captură Instagram

Mai mult decât atât, compania Martei Iancu funcționa într-un imobil situat pe strada Viitorului, nr. 45, din sectorul 2, care prezintă urme vizibile de degradare. Asupra clădirii se pot distinge cu ochiul liber tencuiala căzută şi cărămizile zidite din pereți. La acea adresă, funcționează alte zeci de companii, conform termene.ro.

Imobilul situat pe strada Viitorului din sector 2 unde activează compania Martei Iancu. Foto: Google Maps

De asemenea, firma Genius nu este străină de banii Armatei. Aceasta a vândut în trecut garnizoanei 02049 din Constanța piese necesare instalației electrice pentru aproximativ 285.000 de lei.

Genius Imm Baza SRL este a zecea companie documentată care primeşte bani publici de la aceeași unitate militară, după ce Libertatea a arătat în exclusivitate în primele două episoade ale serialului „Rețeaua Salvador” cum rudele unui afacerist din Constanța şi un cuplu de tineri brăileni au făcut afaceri cu garnizoana.

Firma respectă în totalitate tiparul rețelelor prezentate anterior: firmă recent înființată, cu un administrator de obicei foarte tânăr, fără o experiență anterioară şi originar dintr-o zonă rurală slab dezvoltată economic.

Tot la contractele UM 02049 este mufată și compania soțului Martei Iancu, Daniel.

Marta Iancu (stânga), Daniel Iancu (centru) și Andra Moldoveanu (dreapta)

Bărbatul a câștigat peste 300.000 de lei din partea unităților militare, după ce și-a deschis firmă la vârsta de 18 de ani, la fel ca soția sa.

Asemenea prietenei sale, Marta Iancu iese din propria firmă lăsându-i locul său unui alt tânăr, ca mai apoi să ajungă pe mâinile celuilalt bulgar, Milcho Mirchev.

Răspunsuri la indigo furnizate de cele două patroane

Atât Marta Iancu, cât și Andra Moldoveanu au transmis puncte de vedere aproape identice, diferențele dintre ele rezumându-se la câteva modificări.

Cele două patroane spun că „nu mai dețin nicio calitate în firme, motiv pentru care nu au și nu pot avea acces la informațiile solicitate”. În apărarea lor, au invocat însă în mod eronat Legea 554/2004, care reglementează litigii între persoane și autorități publice privind acte administrative, și nu situații comerciale de interes public, precum cele vizate de solicitarea adresată.

În realitate, întrebările primite vizau modul în care au obținut contracte cu Academia Navală și justificarea tarifelor, unele dintre produse fiind vândute la suprapreț.

Colaj cu răspunsurile Martei Iancu și Andrei Moldoveanu

Încă un Iancu a făcut afaceri cu Academia

Pe statele de plată ale Academiei Navale s-a aflat și Itweb Concept SRL, un nume destul de pompos pentru o firmă care a vândut militarilor anul acesta role de prosop, hârtie igienică sau aparate de aer condiționat.

La sfârșitul anului trecut, Gheorghe Iancu din Tecuci a preluat compania în calitate de asociat unic. Nu am putut afla dacă acesta și Daniel Iancu au o relație de rudenie, însă amândoi au locuit la aceeași adresă conform datelor din ani diferiți.

Nu stă mai mult de câteva luni, deoarece predă firma unui tânăr de 20 de ani, Valentin Nicolas Ilie, fără să semneze în acest timp vreun contract public.

Imediat după, încep să fie încheiate înțelegeri cu Academia Navală.

Itweb Concept SRL a vândut anul acesta la preț aproape dublu aparate de aer conditionat Yamato Optimum 24000 BTU cu Wi-Fi, Inverter + kit către militari. Tariful la care s-a ridicat a fost de 5.139 de lei/ bucată (fără TVA), conform informațiilor publicate pe SEAP.

Facsimil achiziție aparate de aer condiționat

Am căutat același tip de produs și l-am găsit la tarife între 3.253 – 3.504 lei pe mai multe site-uri distincte de specialitate. Practic, Academia ar fi făcut o economie de 3.000-4.000 euro, dacă ar fi ales să cumpere la prețul pieței.

Aparat de aer condiționat

Același lucru se aplică și pentru celelalte aparate de aer conditionat Yamato Optimum 12.000 BTU, în număr de 30 de bucăți. Pentru fiecare dintre acestea, Academia a plătit aproximativ 3.000 de lei (fără TVA).

Aparat de aer condiționat Yamato Optimum

Pe piață, tariful variază între 1.409 și 1.600 de lei pentru un model similar, după ce am consultat mai multe platforme.

În cazul în care produsele ar fi fost cumpărate la tarifele acestea, militarii ar fi scos din buzunar cu 8.000-10.000 de euro mai puțin.

Am încercat să căutăm compania Itweb Concept SRL pe internet să vedem produsele sale și ce le face să fie așa de scumpe, în comparație cu cele ale concurenței. Nu a fost nicio surpriză să aflăm că firma nici măcar nu are domeniul web cumpărat, fiind la liber pe internet.

Domeniul companiei Itweb Concept SRL este disponibil pe internet

Peste jumătate de milion de lei a obținut Itweb Concept SRL din partea Academiei Navale în acest an.

Foștii administratori ai firmei nu au răspuns la întrebările reporterului Libertatea.

Cei doi cetățeni bulgari intră în firme ca paravan

Majoritatea contractelor cu unitățile militare au fost încheiate în perioada în care companiile erau administrate de personajele deja menționate. După retragerea acestora și predarea firmelor către tineri fără experiență relevantă în domeniu, numărul contractelor directe cu Armata s-a redus vizibil.

De la stânga la dreapta: Marta Iancu, Daniel Iancu, Andra Moldoveanu, Cătălin Iorgu

Cu toate acestea, societățile nu dispar de pe piață, ci ajung sub controlul a doi bulgari din Vetovo, un oraș aflat la aproximativ 100 de kilometri de București: Milcho Mirchev și Hyusein Eshrefov.

Cei doi par să se sincronizeze unul față de altul. Pe 19 iunie 2025, Mirchev preia două dintre firme. A doua zi, Eshrefov apare în acte și devine administratorul altor patru. Prețul intermedierii tranzacției pentru fiecare dintre cele trei companii expuse în acest material este de 200 de lei.

Actele pentru firmele Genius, Eland şi Itweb s-au parafat la același traducător, Petru Ghergulov, pe care l-am contactat să-l întrebăm dacă își mai amintește de cei doi bulgari din Vetovo.

Acesta ne-a spus că a fost solicitat de firma de avocatură privind traducerea, semnarea și preluarea societăților de către cetățenii străini. „Mai multe detalii, din păcate, nu cunosc”, a spus Ghergulov.

O firmă de avocatură cu angajați fake

Ghergulov indică fără să vrea că tranzacția s-a realizat în prezența unor oameni care știu legile. Cabinetul de avocatură care apare în actele celor trei companii este deținut de avocatul Richard Dinu.

Pe platforma sa, unde își vinde serviciile pentru înființarea și radierea SRL-urilor, sunt trecute mai multe fotografii cu persoane prezentate drept parte din echipa sa.

„Angajații” cabinetului de avocatură al lui Richard Dinu

Un mod de operare similar – unde s-au folosit chipurilor altor oameni sau figuri generate cu AI pentru a lăsa impresia că avem de-a face cu un partener serios – a fost utilizat de compania consilierului juridic Claudiu Zlate din Tulcea care a ajutat la fondarea firmei Virtual Util Masini SRL. Aceasta a obținut contracte de peste un milion de lei din partea UM 02049, fiind administrată de un tânăr de 25 de ani din Brăila.

Richard Dinu nu a oferit un punct de vedere până la publicarea acestui material.

Academia Navală refuză să ne pună la dispoziție contractele și facturile

După ce am găsit produse la prețuri umflate față de tarifele prezente pe piață, am solicitat Academiei Navale să ne pună la dispoziție contractele și facturile încheiate cu firmele respective pentru a le consulta.

Într-un răspuns semnat de comandantul Alecu Toma, instituția a refuzat ferm să ne trimită documentele, motivând că acestea încalcă „dreptul la proprietate intelectuală, iar procesele-verbale de predare-primire includ date cu caracter personal și informații ce pot fi calificate ca secrete comerciale”.

Comandantul Alecu Toma/ sursa foto Academia Navală Mircea cel Bătrân

De asemenea, conducătorul instituție se scuză spunând că Academia Navală este „împiedicată în mod obiectiv și legal să transmită documentele” achizițiilor care s-au realizat din bani publici – adică din taxele și impozitele plătite de cetățeni – „pentru că ar presupune încălcarea drepturilor legitime ale operatorilor economici și protecția datelor personale”, se arată în documentul semnat de Alecu Toma care poate fi consultat aici.

Comandantul Alecu consideră că oferta echivalează cu însuși contractul de achiziție, prin urmare nu mai este necesar să ne pună la dispoziție actul semnat de cele două părți, deoarece „oferta câștigătoare publicată în SICAP este, din punct de vedere legal, echivalent cu accesul la contractul de achiziție”.

Totuși, pe platforma menționată de Alecu nu sunt precizate mereu detaliile tehnice ale produselor. De exemplu, firma condusă până de curând de Marta Iancu a vândut Academiei aspiratoare de o anumită marcă. Nu se precizează în achiziție modelul sau alte detalii privind lungimea, lățimea sau alte specificații. Astfel, devine aproape imposibil de identificat un model similar pentru aflarea valorii sale pe piață.

Contactat pentru un punct de vedere privind produsele la tarife umflate achiziționate de instituția pe care o conduce, Alecu Toma nu a răspuns la întrebările reporterului.

