Angajări la CFR SA: Posturi disponibile în Moldova și Oltenia

CFR SA deschide noi oportunități de angajare în regiunile Moldova și Oltenia, cu concursuri organizate în martie 2026 pentru posturi în domeniul feroviar.

Primul concurs este programat pentru 18 martie 2026, la Sucursala Regională CF Galați. Aici se caută un mecanic ajutor pentru locomotivă-automotor, în cadrul Diviziei Linii – Secția R.L.U. Buzău, District Întreținere Exploatare mașini ciuruit MR. Detalii sunt disponibile AICI

O altă competiție de angajare va avea loc pe 19 martie 2026, la Sucursala Regională CF Craiova. Acest concurs vizează ocuparea unui post de muncitor necalificat pentru lucrări grele la Districtul L6 Câmpulung, Divizia Linii, Secția L1 Pitești. Amănunte pot fi consultate AICI

Angajatorii din infrastructură caută specialiști

Pe lângă posturile oferite de CFR SA, alte companii din domeniul infrastructurii și tehnologiei feroviare au deschis procese de recrutare.

Tecnic Consulting Engineering

Această companie se remarcă prin proiectare și consultanță tehnică pentru infrastructură. Se caută profesioniști cu rigoare tehnică, experiență în proiectare și capacitate de coordonare.

Dacă vrei să contribui la proiecte de infrastructură cu impact real, Tecnic Consulting reprezintă o opțiune solidă. Partea online a evenimentului de recrutare se desfășoară între 10 și 12 martie 2026.

Novatech

Cu activitate în domeniul echipamentelor industriale și al infrastructurii pentru mentenanța materialului rulant, Novatech oferă posturi precum Project Manager pentru echiparea depourilor, inginer material rulant sau tehnician/inginer echipamente industriale.

Acest angajator pune accent pe competență și responsabilitate tehnică.

VioTop

Pentru inginerii pasionați de precizie și date reale, VioTop asigură suport tehnic și măsurători pentru proiecte de infrastructură.

Topografia și detaliile milimetrice sunt esențiale pentru succesul oricărui proiect, iar această companie este un pilon important în domeniu.

IMSAT și stabilitatea profesională

IMSAT, jucător consacrat în execuția tehnică și instalații, promovează munca în echipă, profesionalismul și stabilitatea.

Posturile deschise sunt potrivite pentru tehnicieni, ingineri, electricieni sau specialiști în execuție.

Holcim România

Cu o prezență puternică în industria materialelor și logisticii industriale, Holcim caută specialiști în inginerie, mentenanță, control calitate, digitalizare sau coordonare producție.

Acest angajator contribuie la dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii din România.

Novatex Solutions

Specializată în execuție și suport pentru infrastructură, Novatex oferă oportunități pentru profesioniști interesați de implicare directă în proiecte tehnice. Candidații trebuie să se înscrie online pentru interviuri, iar cei care trimit CV-ul în avans pot fi contactați înainte de eveniment.

Pentru mai multe detalii despre posturile disponibile și condițiile de înscriere, consultați site-ul Carieră Feroviară în România (cfir.ro).

