Se caută un vinovat de la Electrica

Charlie Ottley, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania”, s-a numărăt, săptămâna trecută, printre persoanele afectate de pana de curent din zona Bran. Jurnalistul britanic a scris pe Facebook că nu a avut curent timp de trei zile şi că, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în Marea Britanie, s-ar fi lăsat cu sancţiuni. 

Bogdan Ivan, ministrul energiei, a oferit o reacție despre această situație la emisiunea „Insider Politic”, de la Prima TV.

Întrebat, cum s-a ajuns ca oamenii să stea, în zona Bran, trei zile fără curent, Bogdan Ivan a precizat: „nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai poate o atitudine sfidătoare din partea operatorului”, citează News.ro.

„Charlie îmi e prieten, e unul dintre cei mai mari promotori ai frumosului din România şi face lucrurile extraordinare pentru ţara noastră. Am văzut şi ceea ce a spus, am vorbit cu cei de la Electrica şi cineva o să fie responsabil pentru modul deficitar în care au răspuns solicitării lui”, a susținut ministrul energiei.

El le-a cerut românilor care se confruntă cu „incorectitudinea unui operator din segmentul energetic”, să facă plângere către Ministerul Energiei şi către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

„Indiferent de firma la care lucrează acel operator, e inadmisibil acest lucru şi le cer tuturor românilor, când au o situaţie similară, când se confruntă cu aroganţa sau cu incorectitudinea unui operator din segmentul energetic, să facă plângere şi către minister, şi către ANRE, care are pârghiile reale de a amenda compania atunci când nu îşi face treaba. Şi dacă sunt oameni care îşi bat joc de clienţi, în secunda doi trebuie să plece acasă”, a mai adăugat el.

De vină sunt „doreii din România”

Ministrul energiei atrage atenţia că peste tot există „dorei” care se manifestă „în toată splendoarea”.

„Da, e adevărat, peste tot sunt acei «dorei» care se manifestă în toată splendoarea câteodată, dar pentru câteva cazuri izolate n-aş vrea să arunc toată anatema pe întreg sistemul, pentru că doar săptămâna aceasta au fost mii de oameni ziua, noaptea, în ploaie, în frig, la muncă pentru a remedia toate căderile de copaci care au afectat liniile de joasă şi medie tensiune şi pentru a repune cât mai rapid în funcţie acele linii de alimentare cu energie electrică”, a spus el.

Charlie Ottley, printre cei afectați de pana de curent

Charlie Ottley a povestit, pe 4 octombrie, cum a stat trei zile fără curent, în zona Bran.

„E de necrezut! Nu avem curent de aproape trei zile. A revenit pentru scurt timp, dar s-a luat din nou ieri, la prânz, și nici azi dimineață nu funcționează. Nu putem spăla, nu putem trage apa la toaletă – și toată mâncarea din congelator s-a stricat”, a scris Ottley, pe Facebook, într-o postare care a devenit rapid virală.

El a relatat și experiența frustrantă a comunicării cu furnizorul de energie electrică.

„Am sunat din nou la Electrica în această dimineaţă şi, după încă o jumătate de oră la telefon (apelul dv. este important pentru noi), am fost informaţi că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost aşa. Şi, din câte ştiu, tot satul este fără curent. Nu este în regulă, sunt bătrâni care tremură în casele lor fără încălzire, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim? Ştiu că a nins puternic şi că au căzut crengi, dar de ce nu au tăiat crengile din apropierea cablurilor în timpul verii?  Oare fac asta sau aşteaptă o altă pană de curent înainte să rezolve problema?”, a spus el.

Jurnalistul a adăugat că dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în Marea Britanie, s-ar fi lăsat cu sancţiuni. 

„În Marea Britanie, pentru un astfel de serviciu s-ar aplica amenzi mari. Nu este vorba despre noi, noi suntem bine, în afară de faptul că am pierdut un congelator plin cu alimente, dar sunt mulţi bătrâni la ţară şi nu toţi mai au sobe cu lemne. Cum ar trebui să se încălzească zile întregi, când afară sunt minus un grad?”, a povestit Charlie Ottley.

Cine a fost Marinela Chelaru. Înainte să devină actriță, ea a lucrat în învățământ, ca educatoare
Știri România 15:00
Cine a fost Marinela Chelaru. Înainte să devină actriță, ea a lucrat în învățământ, ca educatoare
Cum alegi culorile care te avantajează. Mariana Romanică, consultant de imagine cu studii în Statele Unite și Italia: „Poți purta orice culoare, dacă știi cum să o adaptezi la tine”
Exclusiv
Știri România 15:00
Cum alegi culorile care te avantajează. Mariana Romanică, consultant de imagine cu studii în Statele Unite și Italia: „Poți purta orice culoare, dacă știi cum să o adaptezi la tine”
Monden

Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Stiri Mondene 12:28
Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Bianca Drăgușanu, noi acuze la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Se ia de copilul meu, de mine”. Cum a comentat despărțirea cântăreței de iubit
Stiri Mondene 11:36
Bianca Drăgușanu, noi acuze la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Se ia de copilul meu, de mine”. Cum a comentat despărțirea cântăreței de iubit
