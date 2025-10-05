„Sunt bătrâni care tremură în casele lor fără încălzire”

Zăpada abundentă a lăsat localitățile Bran, Moeciu și Fundata fără curent timp de trei zile. Jurnalistul a descris situația din zonă ca fiind critică, mai ales pentru persoanele vârstnice care locuiesc singure și nu au sobe pe lemne.

„E de necrezut! Nu avem curent de aproape trei zile. A revenit pentru scurt timp, dar s-a luat din nou ieri, la prânz, și nici azi dimineață nu funcționează. Nu putem spăla, nu putem trage apa la toaletă – și toată mâncarea din congelator s-a stricat”, a scris Ottley pe Facebook, într-o postare care a devenit rapid virală.

„Sunt oameni în vârstă care tremură în casele lor fără căldură, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim?”, a scris el.

Ottley a spus că gospodăriile au rămas fără apă, frigiderele s-au dezghețat, iar unele alimente s-au stricat complet.

„Nu e vorba despre noi, suntem bine, în afară de faptul că am pierdut un congelator plin cu mâncare, dar în mediul rural trăiesc mulți bătrâni care nu mai au sobe pe lemne. Cum ar putea ei să stea la cald zile întregi, când afară sunt minus un grad și nicio sursă de încălzire?”, a adăugat el.

Primele întreruperi au fost semnalate vineri, 3 octombrie, iar numeroși turiști care aveau rezervări în zonă au renunțat la sejururi, din cauza lipsei de electricitate și a imposibilității de a încălzi spațiile de cazare.

„Am fost informați că problema s-a rezolvat. Doar că nu a fost”

Jurnalistul a relatat și experiența frustrantă a comunicării cu furnizorul de energie electrică.

„Am sunat din nou la Electrica în această dimineață, am stat o jumătate de oră pe linie, doar ca să ni se spună că problema fusese rezolvată aseară. Numai că nu era. Din câte știu, tot satul e fără curent”, a scris Ottley.

Acesta a criticat lipsa de prevenție a autorităților și a companiei de distribuție, acuzând faptul că nu s-au tăiat ramurile de copaci din apropierea firelor electrice.

„De ce nu și-au petrecut vara tăind crengi departe de sârme? Chiar fac asta sau doar așteaptă o altă pană de curent înainte de a rezolva problema?”, a întrebat el.

Jurnalistul a adăugat că în Marea Britanie, un astfel de nivel de neglijență ar fi fost sancționat cu „amenzi serioase”.

Cine este Charlie Ottley

Charlie Ottley este un jurnalist, regizor și producător britanic, stabilit de mai mulți ani în România. El este cunoscut pentru seria de documentare „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, prin care a promovat la nivel internațional frumusețea naturală și tradițiile locale.

De-a lungul timpului, Ottley a vorbit deschis despre problemele de infrastructură, birocrația și lipsa de implicare a autorităților, dar și despre potențialul turistic enorm al României.

