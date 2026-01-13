Începutul dezastrului

Videoclipurile cu ea au devenit virale: chelnerița cu cască neagră din barul Le Constellation din Crans-Montana purta sticle de șampanie la care erau atașate artificii în timp ce stătea pe umerii unui bărbat cu mască. Fără să fie conștientă de pericol, ea apropie artificiile de tavanul fonoabsorbant inflamabil, care izbucnește brusc în flăcări, iar în câteva clipe, interiorul este cuprins de flăcări.

Acesta a fost începutul infernului care a dus la 40 de morți și 116 răniți. Tânăra franțuzoaică era chelneriță la bar și și-a pierdut viața în incendiul devastator. În ultimele zile, declarații și fotografii au fost distribuite pe rețelele de socializare, indicând că Cyane Panine este femeia care poartă cască neagră. Cea mai frapantă dovadă: părul ei lung, blond – împletit într-o coadă în noaptea de Revelion, care iese din spatele căștii.

Tages -Anzeiger a relatat luni că a obținut transcrieri ale interogatoriilor proprietarilor barului, soții Moretti. Acestea arată că cei doi au identificat-o clar pe femeia cu cască: tânăra de 24 de ani moartă era o prietenă apropiată de-a lor.

„Paramedicii ne-au spus că este prea târziu”

Conform înregistrărilor, Jacques Moretti a declarat, în ajunul Anului Nou, că a încercat să intre în bar după incendiu. Nu a reușit să facă acest lucru prin intrarea principală. El și încă o persoană au intrat printr-o ușă de serviciu. Însă această ușă era încuiată din interior – ceea ce probabil a costat viața mai multor petrecăreți. Moretti nu a știut să spună de ce era încuiată.

În spatele ușii, cei doi au găsit mai multe persoane întinse pe podea, pe care le-au tras afară. Printre ele se afla și tânăra chelneriță. „Am încercat să o resuscităm timp de peste o oră – până când paramedicii ne-au spus că este prea târziu”, a spus Moretti.

A murit în floarea vârstei

Sophie Haenni, avocata care reprezintă familia lui Cyane Panine, a explicat: „Clienții mei și-au pierdut fiica, sora. Au fost lipsiți de o persoană dragă, o persoană minunată. A fost în mod clar o victimă a acestor evenimente tragice. A murit în floarea vârstei. Toate visele ei au fost spulberate!”

Nu se știe încă dacă tânăra ar fi declanșat incendiul. Ceea ce este clar, potrivit rudelor, este următorul aspect: „În seara zilei de 31 decembrie, sarcina ei era să întâmpine la parter oaspeții și să-i conducă la locurile lor. Nu trebuia să servească la mese”, spune avocata.

Se pare că Jessica Moretti a rugat-o să coboare la parter pentru a-și ajuta colegii, din cauza numărului mare de sticle comandate. Panine a urmat această instrucțiune și și-a îndeplinit atribuțiile.

„Este, fără îndoială, o victimă”

În continuare, avocata a precizat: „Este foarte probabil ca incendiul să fi fost cauzat de numărul mare de lumânări aprinse simultan, însă, deocamdată, nu știm, ancheta va trebui să clarifice acest lucru. În orice caz, moartea a 40 de persoane și rănirea a peste 100 ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi respectat standardele de siguranță.”

„Cyane nu a fost niciodată informată despre pericolele materialelor cu care era căptușit tavanul și nu a primit niciun fel de instruire privind siguranța”, a spus Haenni. „Este, fără îndoială, o victimă! Dacă ar fi fost respectate reglementările de siguranță la incendiu, flăcările, pur și simplu, nu ar fi izbucnit.”

Părinții critică ușa încuiată

Părinții lui Cyane Panine au vorbit despre fiica lor într-un interviu acordat postului francez de televiziune France 3. Mama a explicat: „Nu era frumoasă doar la exterior, ci avea și un suflet mare și cald.”

Nici în ziua de azi, părinții ei nu pot înțelege de ce ușa de serviciu era încuiată. „Bineînțeles că voia să fugă”, a spus tatăl ei. „Voia să-i ajute și pe oaspeți să scape, dar, din păcate, a existat această ușă încuiată.” Pentru părinți, „2026 a fost un an în care soarele nu a răsărit niciodată.”

Incendiul devastator în Crans-Montana, Elveția, în noaptea de Revelion, a ucis 40 de oameni, dintre care 34 au fost găsiți pe scara îngustată în 2015 în urma unui renovări în regie proprie, relatează Blick, care citează Il Giornale.



