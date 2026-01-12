34 de cadavre au fost găsite îngrămădite la baza scărilor

34 dintre cele 40 de victime ale incendiului devastator de la Crans-Montana au murit pe scara de la subsolul barului Le Constellation, conform unui raport al anchetatorilor italieni.

Tragedia s-a petrecut în noaptea de Revelion, iar majoritatea victimelor, inclusiv un băiat cu cetățenie elvețiană și română, erau tineri.

Anchetatorii au descoperit că 34 de victime au fost găsite sub scara care făcea legătura între subsolul barului și parter.

Scara îngustă a devenit o capcană mortală

Potrivit publicației Il Giornale, echipa internațională de anchetă a inspectat locul tragediei pe 4 ianuarie, confirmând că scara a fost transformată într-o adevărată „capcană mortală” în urma unor lucrări de renovare efectuate în 2015.

34 de cadavre au fost găsite îngrămădite la baza scărilor, se arată în raport. Alte trei victime au fost descoperite în fața camerei pentru fumători, iar restul în afara localului.

De la 3 metri lățime la un metru!

Localul Le Constellation a fost preluat în 2015 de Jacques și Jessica Moretti, care au efectuat lucrări de renovare fără a respecta normele de siguranță.

Scara a fost îngustată, de la 3 metri lățime, la 1 metru, iar plafonul a fost izolat fonic cu un material care a luat foc în noaptea tragediei.

Acum 10 ani, Jacques Moretti a prezentat cu mândrie transformarea unui „salon de ceai oarecum demodat” în barul la modă „Constellation”.

„Jacques, la cârmă”, se arată în legenda de sub o fotografie de pe Facebook, pe o pagină veche a clubului, disponibilă după accident, dar ștearsă între timp. În altele, el însuși supraveghea lucrările de excavare la scările care duc din subsol.

Albumele foto, au observat 24heures și Blick, dezvăluie natura artizanală a lucrării. Nicio firmă identificabilă, niciun echipament de protecție: imaginile sugerează o renovare realizată cu resurse limitate, posibil interne.

Această impresie a fost confirmată de un articol din „Nouvelliste”, din iunie 2016. Proprietarul, Jacques Moretti, nu a ascuns originea lucrării: „Am făcut aproape totul singur. Uitați-vă la acești pereți, sunt 14 tone de piatră uscată, provin din Saint-Léonard!”.

Un alt lucru se observă imediat: în comparație cu barul predecesor, vechi de 45 de ani, scările au fost făcute și mai înguste!

Cuplul Moretti face acum obiectul unei anchete penale. Aceștia sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea neglijentă a unui incendiu.

Jacques Moretti a fost reținut pe 9 ianuarie 2026, fiind suspectat de intenția de a fugi, în timp ce soția sa este cercetată în libertate, cu brățară de monitorizare la gleznă.

Ce se întâmplă cu despăgubirile

Ziarul elvețian Blick a dezvăluit că la miezul nopții de 1 ianuarie a intrat în vigoare, în cantonul Valais, noua lege privind construcțiile, care ar exclude municipalitățile de la răspundere pentru daunele rezultate din încălcarea legii de proprietarii de clădiri.

Nota la articolul 37 din lege ar putea juca un rol decisiv în lupta pentru despăgubiri de milioane de dolari pentru răniți și familiile victimelor.



