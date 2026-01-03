Cu artificii aprinse în mână, pe umerii unui bărbat

Se suspectează că dezastrul ar fi putut fi provocat de o femeie misterioasă care purta o cască neagră și era purtată pe umeri de un bărbat.

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c'est triste….. pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026

Petrecerea de Revelion dominată de adolescenți și tineri era în toi la barul „Le Constellation”. În jurul orei 1:30 dimineața, totul s-a schimbat dramatic.

Conform relatărilor martorilor și înregistrărilor, incendiul ar fi putut fi provocat de artificii plasate în interiorul sticlelor de șampanie. Scânteia ar fi aprins izolația inflamabilă de pe tavan.

Au apărut fotografii care înfățișează o femeie cu o cască neagră, așezată pe umerii unui bărbat care poartă o mască. Femeia ține în mână o sticlă de șampanie la care sunt atașate artificii, foarte aproape de tavan. Atunci s-a aprins localul.

Newly surfaced clip from the tragic fire at La Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland, showing the moment pyrotechnics ignited the blaze during New Year eve celebrations. At least 40 dead, 115 injured. https://t.co/9iFs4x821F pic.twitter.com/iCPqs8eqUl — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) January 1, 2026

Ora tragediei a fost surprinsă într-una dintre fotografii – 1:26 a.m. Patru minute mai târziu, pompierii au fost chemați la fața locului.

Tavanul era îmbrăcat în panouri de polistiren

De asemenea, au apărut fotografii care arată montarea panourilor de polistiren pe tavanul barului, materiale deosebit de inflamabile. Proprietarul barului, Jacques Moretti a recunoscut că a efectuat el însuși renovările după ce a preluat locația în 2015.

O anchetă este în curs de desfășurare. Procurorul general Beatrice Pilloud a subliniat că identificarea victimelor și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs dezastrul sunt esențiale.

Investigațiile preliminare arată că incendiul mortal a fost declanșat de artificii de tip „sparkler” plasate pe sticlele de șampanie, care au atins tavanul aglomerat al barului.

„De acolo a luat foc”

Beatrice Pilloud, procurorul general al regiunii Valais, a explicat: „Presupunem că incendiul a pornit de la artificiile atașate de sticlele de șampanie. De acolo, tavanul a luat foc”.

„De asemenea, analizăm ce materiale au fost folosite. Se investighează și problema ieșirilor de urgență, a stingătoarelor și a capacității de ocupare a barului”, a adăugat Pilloud.

Autoritățile verifică dacă materialul fonoabsorbant de pe tavan respecta normele de siguranță și dacă folosirea de artificii era permisă în club.

Beatrice Pilloud a anunțat că se investighează măsurile de siguranță din club, inclusiv numărul și starea ieșirilor de urgență, existența extinctoarelor și capacitatea maximă a localului. Procurorul general a mai avertizat că pot fi inițiate urmăriri pentru omor din neglijență.

Bilanțul provizoriu este devastator

Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane și rănirea altor 119, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani. Printre cei aflați în bar este posibil să fie și un român de 18 ani, care este de negăsit, după cum a transmis Ministerul de Externe.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE