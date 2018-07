Premiera filmului „Mamma Mia! Here we go again' vine la 10 ani de la primul film bazat pe hiturile ABBA care a fost un succes de box office, cu încasări de sute de milioane de dolari.

La premiera de luni seară de la cinematograful Hammersmith Apollo din Londra, și-au făcut apariția două dintre superstarurile care joacă în film: Cher, 72 de ani, și Merly Streep, 69 de ani.

Aflate pe covorul roșu, Cher și Merly, cele două staruri care au lucrat împreună și în 1983, în „Silkwood”, au oferit un moment de neuitat pe covorul roșu, sărutându-se în fața fotografiilor prezenți la eveniment.

Pe lângă cele două dive, Pierce Brosnan (65 de ani), Colin Firth (57 de ani), Stellan Skarsgard (67 de ani), revin în distribuţie în rolul celor trei potenţiali taţi ai lui Sophie, în timp ce Christine Baranski (66 de ani) şi Julie Walters (68 de ani) interpretează personajele prietenelor Donnei, Tanya şi Rosie.

Sursă foto Northfoto.