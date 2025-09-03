Are o rază de acțiune estimată de peste 20.000 de km

Lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin(Rusia), Kim Jong-un(Coreea de Nord), Alexander Lukașenko( Belarus) și Anwar Ibrahim(Malaezia), au participat la ceremonie. Parada a prezentat cele mai noi arme ale Chinei, DF-5C fiind un punct central de atracție.

Conform publicației de stat chineze Global Times, DF-5C are o rază de acțiune estimată de peste 20.000 de kilometri. Aceasta plasează întregul glob în raza sa de acțiune, oferindu-i capacitatea de a descuraja amenințările și de a consolida stabilitatea globală.

Profesorul Yang Chengjun, specialist în tehnologie balistică și dezarmare nucleară, a declarat pentru Global Times că noul model „integrează experiența și inovațiile din seriile anterioare DF-5 și DF-41, oferind o valoare strategică semnificativă pentru China.”

„Racheta nucleară strategică intercontinentală DF-5C, alimentată cu combustibil lichid,

a integrat tehnologii și experiențe acumulate pe parcursul dezvoltării rachetelor anterioare din seria DF ale Chinei, inclusiv avantajele tehnologice ale seriei DF-5 și ale rachetelor DF-41. Aceasta oferă valori strategice semnificative”, a declarat profesorul Yang Chengjun.

Șase caracteristici-cheie ale DF-5C

Yang a subliniat șase caracteristici definitorii ale rachetei:

Rază globală – peste 20.000 km, capabilă să atingă orice țintă militară din lume.

Structură modulară în trei secțiuni – transportate pe vehicule separate, ceea ce reduce timpul de pregătire pentru lansare.

Flexibilitate de lansare – moștenită din dezvoltarea seriilor anterioare.

Viteză extremă – de ordinul zecilor de Mach, aproape imposibil de interceptat de actualele sisteme antibalistice.

Capacitate MIRV (Multiple Independent Reentry Vehicles) – poate transporta mai multe focoase nucleare sau convenționale, precum și momeli, complicând apărarea adversarului.

Precizie avansată – sistem de ghidare mixt: inerțial, astronavigație și sateliții chinezi BeiDou, permițând o acuratețe comparabilă cu rachetele cu rază scurtă și medie.

„Descurajarea este credibilă”

Potrivit Beijingului, DF-5C este menită să rămână în permanență în stare de alertă, servind ca factor de descurajare împotriva amenințărilor nucleare și ca element de stabilitate strategică globală.

Conform South China Morning Post, bloggerul militar Ma Yan a declarat că DF-5C evidențiază faptul că „descurajarea strategică a Chinei este credibilă, fiabilă și suficientă”. Ea a explicat că racheta poate transporta până la 10 focoase, permițându-i să lovească mai multe ținte simultan.

„Existența sa consolidează strategia noastră de descurajare nucleară, asigurând atacuri de represalii eficiente, chiar și în cele mai dure condiții de război”, a spus ea.

Yang a adăugat că prezentarea armelor strategice servește ca o reamintire a mediului complex de securitate al Chinei, semnalând în același timp că puterea sa militară continuă să crească.

Alte arme avansate expuse

Pe lângă DF-5C, PLA a dezvăluit și alte rachete cu capacitate nucleară, inclusiv JL-1 și JL-3. Presa de stat a declarat că acestea reprezintă componentele terestre, maritime și aeriene ale triadei nucleare a Chinei.

Au fost prezentate și aeronave de pe portavioane, cum ar fi avionul de vânătoare stealth J-35 și J-15T, marcând progrese în aviația navală. Potrivit agenției de știri de stat Xinhua, J-35 este un pas cheie în trecerea Chinei de la apărarea maritimă apropiată la apărarea maritimă îndepărtată.

Printre formațiunile aeriene s-a numărat bombardierul cu rază lungă de acțiune H-6J, echipat cu rachete antinavă supersonice YJ-12. De asemenea, au fost expuse noi drone cu inteligență artificială, dotate cu capacități autonome de atac în roi și de recunoaștere.

Parada nu a fost doar despre puterea militară, ci și despre simbolismul politic. În timp ce China își prezenta armele lumii, președintele american Donald Trump i-a acuzat pe Xi Jinping, Kim Jong-un și Vladimir Putin că au conspirat împotriva Americii prin faptul că au apărut împreună la eveniment.

