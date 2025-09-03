Are o rază de acțiune estimată de peste 20.000 de km

Lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin(Rusia), Kim Jong-un(Coreea de Nord), Alexander Lukașenko( Belarus) și Anwar Ibrahim(Malaezia), au participat la ceremonie. Parada a prezentat cele mai noi arme ale Chinei, DF-5C fiind un punct central de atracție.

Conform publicației de stat chineze Global Times, DF-5C are o rază de acțiune estimată de peste 20.000 de kilometri. Aceasta plasează întregul glob în raza sa de acțiune, oferindu-i capacitatea de a descuraja amenințările și de a consolida stabilitatea globală.

Profesorul Yang Chengjun, specialist în tehnologie balistică și dezarmare nucleară, a declarat pentru Global Times că noul model „integrează experiența și inovațiile din seriile anterioare DF-5 și DF-41, oferind o valoare strategică semnificativă pentru China.”

Paradă fără precedent în China. Foto ProfimediaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

„Racheta nucleară strategică intercontinentală DF-5C, alimentată cu combustibil lichid, 
a integrat tehnologii și experiențe acumulate pe parcursul dezvoltării rachetelor anterioare din seria DF ale Chinei, inclusiv avantajele tehnologice ale seriei DF-5 și ale rachetelor DF-41. Aceasta oferă valori strategice semnificative”, a declarat profesorul Yang Chengjun.

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Șase caracteristici-cheie ale DF-5C

Yang a subliniat șase caracteristici definitorii ale rachetei:

  • Rază globală – peste 20.000 km, capabilă să atingă orice țintă militară din lume.
  • Structură modulară în trei secțiuni – transportate pe vehicule separate, ceea ce reduce timpul de pregătire pentru lansare.
  • Flexibilitate de lansare – moștenită din dezvoltarea seriilor anterioare.
  • Viteză extremă – de ordinul zecilor de Mach, aproape imposibil de interceptat de actualele sisteme antibalistice.
  • Capacitate MIRV (Multiple Independent Reentry Vehicles) – poate transporta mai multe focoase nucleare sau convenționale, precum și momeli, complicând apărarea adversarului.
  • Precizie avansată – sistem de ghidare mixt: inerțial, astronavigație și sateliții chinezi BeiDou, permițând o acuratețe comparabilă cu rachetele cu rază scurtă și medie.

„Descurajarea este credibilă”

Potrivit Beijingului, DF-5C este menită să rămână în permanență în stare de alertă, servind ca factor de descurajare împotriva amenințărilor nucleare și ca element de stabilitate strategică globală.

Conform South China Morning Post, bloggerul militar Ma Yan a declarat că DF-5C evidențiază faptul că „descurajarea strategică a Chinei este credibilă, fiabilă și suficientă”. Ea a explicat că racheta poate transporta până la 10 focoase, permițându-i să lovească mai multe ținte simultan.

Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Recomandări
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride

„Existența sa consolidează strategia noastră de descurajare nucleară, asigurând atacuri de represalii eficiente, chiar și în cele mai dure condiții de război”, a spus ea.

Yang a adăugat că prezentarea armelor strategice servește ca o reamintire a mediului complex de securitate al Chinei, semnalând în același timp că puterea sa militară continuă să crească.

Alte arme avansate expuse

Pe lângă DF-5C, PLA a dezvăluit și alte rachete cu capacitate nucleară, inclusiv JL-1 și JL-3. Presa de stat a declarat că acestea reprezintă componentele terestre, maritime și aeriene ale triadei nucleare a Chinei.

Au fost prezentate și aeronave de pe portavioane, cum ar fi avionul de vânătoare stealth J-35 și J-15T, marcând progrese în aviația navală. Potrivit agenției de știri de stat Xinhua, J-35 este un pas cheie în trecerea Chinei de la apărarea maritimă apropiată la apărarea maritimă îndepărtată.

Printre formațiunile aeriene s-a numărat bombardierul cu rază lungă de acțiune H-6J, echipat cu rachete antinavă supersonice YJ-12. De asemenea, au fost expuse noi drone cu inteligență artificială, dotate cu capacități autonome de atac în roi și de recunoaștere.

Parada nu a fost doar despre puterea militară, ci și despre simbolismul politic. În timp ce China își prezenta armele lumii, președintele american Donald Trump i-a acuzat pe Xi Jinping, Kim Jong-un și Vladimir Putin că au conspirat împotriva Americii prin faptul că au apărut împreună la eveniment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile: „Pleci fără bani la pușcărie”
Știri România 13:00
Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile: „Pleci fără bani la pușcărie”
Cristian Tudor Popescu spune de ce s-au dus Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la „balul dictatorilor” de la Beijing: „Să-i ia fața lui Dumnezeilă”
Știri România 12:27
Cristian Tudor Popescu spune de ce s-au dus Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la „balul dictatorilor” de la Beijing: „Să-i ia fața lui Dumnezeilă”
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 - toate evenimentele din emisiune
Stiri Mondene 12:41
Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 – toate evenimentele din emisiune
Reacția lui Bursucu după derapajul lui Tzancă Uraganu la podcastul lui. Decizia luată de vedetă
Stiri Mondene 12:30
Reacția lui Bursucu după derapajul lui Tzancă Uraganu la podcastul lui. Decizia luată de vedetă
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Mediafax.ro
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025
KanalD.ro
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025

Politic

Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Analiză
Politică 10:08
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Politică 09:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile