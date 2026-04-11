Ministerul Securității Statului a transmis că joburile de tip remote, precum procesarea datelor sau proiectele de cercetare plătite cu sume ridicate, 800 de yuani pe zi, echivalentul a aproximativ 500 de lei, pot fi, în realitate, „capcane” folosite pentru colectarea ilegală de informații sensibile.

„Fiți precauți cu promisiunile salariale care depășesc cu mult standardele industriei”, a declarat ministerul într-un anunț publicat pe rețelele sociale.

Potrivit autorităților, astfel de oferte pot include solicitări suspecte în procesul de recrutare, precum cereri de detalii suplimentare în CV, inclusiv experiențe legate de proiecte sensibile sau colaborări cu instituții strategice.

Avertismentul vine într-un moment critic, în condițiile în care aproximativ 12,7 milioane de studenți sunt așteptați să absolve în această vară, intrând pe o piață a muncii marcată de incertitudini economice și o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Concret, aproape unul din șase tineri chinezi (16,1%) cde 16-24 ani, de la oraș, erau șomeri în februarie.

Autoritățile au oferit și un exemplu concret: un student postuniversitar care a acceptat un job part-time ca asistent de cercetare la o ambasadă străină. Inițial, sarcinile păreau inofensive, însă ulterior i s-a propus un salariu mai mare pentru a colecta și analiza informații sensibile despre politică, energie și relații internaționale.

Tânărul a realizat riscurile și a renunțat la colaborare, însă cazul este folosit acum ca avertisment pentru alți studenți.

„Atunci când ne confruntăm cu așa-numitele «schimburi academice», «invitații la colaborare» sau «locuri de muncă cu jumătate de normă bine plătite» din partea unor instituții sau persoane din străinătate, trebuie să rămânem extrem de vigilenți și cu mintea limpede”, au transmis oficialii.

În contextul unei piețe a muncii tensionate și al competiției ridicate pentru joburi, studenții sunt îndemnați să analizeze cu atenție orice ofertă care pare prea bună pentru a fi adevărată.

„[Trebuie] să recunoaștem «capcanele» spionajului și să evităm să fim induși în eroare de câștiguri mici.”, avertizează autoritățile chineze.

