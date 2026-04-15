Deși ritmul de lucru s-a îmbunătățit, oficialii statului mențin presiunea pentru a asigura darea în trafic a tronsonului în cel mai scurt timp.

Stadiul actual al lucrărilor

După o perioadă în care statul s-a declarat nemulțumit de viteza de execuție, în prezent se înregistrează progrese în toate punctele critice ale traseului, inclusiv la pasajul peste calea ferată București – Constanța, pasajul DN3 peste A0 și pasajul drumului județean peste autostradă.

Pe lângă structurile principale, antreprenorul desfășoară următoarele activități:

Turnarea straturilor de asfalt, folosind două finisoare.

Construirea rigolelor de acostament (în zonele unde s-a turnat deja stratul de binder) și a celor de la baza taluzului.

Instalarea sistemelor de iluminat și a echipamentelor ITS (Sisteme Inteligente de Transport).

Executarea terasamentelor și aprovizionarea continuă cu agregate.

Taluzarea cu pământ vegetal.

Montarea separatoarelor de hidrocarburi aferente bazinelor de retenție.

Deși progresul este evident comparativ cu inspecțiile trecute, reprezentanții statului au transmis un mesaj ferm: „Constructorul trebuie să crească mobilizarea pentru a se putea da în trafic până la sfârșitul acestei veri”.

Tensiuni și avertismente în trecut

Colaborarea pentru această primă autostradă construită de o firmă chineză în România nu a fost lipsită de obstacole. În vara anului trecut, a devenit clar că un punct nevralgic al proiectului – Pasajul de la DN3 – nu va putea fi finalizat în 2025.

Acest fapt a atras o reacție dură din partea ministrului Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban.

În urma unor verificări pe teren, acesta a somat constructorul, avertizând șeful de șantier că lipsa de mobilizare și nerespectarea termenului asumat pentru anul trecut vor atrage consecințe grave, inclusiv emiterea de certificate negative intermediare și aplicarea de penalități financiare pentru întârzieri.

Traseu: Lotul 3 A0 Nord (Afumați – Pantelimon).

Lungime: 8,60 km.

Constructor: China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

Valoare: 397,99 milioane de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT).

Durată: Contractul a fost semnat pentru o perioadă de 30 de luni (12 luni dedicate proiectării și 18 luni execuției propriu-zise), cu un termen inițial de finalizare setat pentru anul 2025.

