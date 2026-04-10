Pe lângă această tranziție de management, conducerea OMV a reiterat importanța vitală a proiectului românesc Neptun Deep pentru piața energetică regională.

Prima femeie CEO din istoria grupului austriac

Mandatul Emmei Delaney este programat să înceapă pe 1 septembrie, pe o durată inițială de trei ani, cu opțiunea de prelungire pentru încă doi ani prin acord reciproc. Pentru a deveni oficială, decizia necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere al OMV.

Odată cu validarea sa, Delaney va deveni prima femeie CEO din istoria OMV. Interesant este că și filiala sa din România, OMV Petrom, este condusă tot de o femeie, Christina Verchere.

Edith Hlawati, vicepreședintele Consiliului de Supraveghere, a declarat că această numire va oferi companiei „o vizibilitate internațională și mai mare”.

Emma Delaney vine de pe o poziție de top în cadrul gigantului britanic BP, unde este membră a consiliului executiv și conduce o divizie globală cu peste 50.000 de angajați în aproximativ 50 de țări.

Proiectul Neptun Deep

OMV controlează operațiunile OMV Petrom, companie care este operatorul concesiunii Neptun Deep din Marea Neagră și care deține 50% din drepturi (restul aparținând companiei de stat Romgaz).

Berislav Gašo, membru în board-ul executiv al OMV responsabil cu explorarea și producția, a prezentat cifrele impresionante ale zăcământului: producția de platou (nivelul maxim) va atinge 140.000 de barili echivalent petrol (boe) pe zi, volum ce va fi menținut pe o perioadă de cel puțin 10 ani.

„În esență, Neptun Deep va stabiliza sud-estul continentului. România, pentru prima dată în istoria sa, va deveni exportator net de gaze. Orice moleculă de gaz european pe care o adăugăm în sistem va întări securitatea aprovizionării întregii Europe. Iar asta va ajuta și prețurile. Cu cât oferta este mai mare, cu atât prețurile sunt mai mici”, a explicat Berislav Gašo.

Rute de export și primele contracte semnate

Gazele extrase din apele românești vor avea un impact direct asupra securității regionale, existând rute de transport care să ducă resursa către Ungaria, Slovacia și, ulterior, către hub-ul gazier de la Baumgarten, din Austria.

Actualul CEO al OMV, Alfred Stern, a confirmat că infrastructura necesară pentru aprovizionarea țărilor vecine – precum Republica Moldova, Bulgaria și Ungaria – și a piețelor europene este deja funcțională.

Totodată, Stern a precizat că procesul de comercializare a început cu succes, fiind deja semnate contracte inițiale cu parteneri puternici.

Printre acordurile care au devenit deja publice se numără contractul cu compania germană Uniper și cel cu Energocom din Republica Moldova.

De asemenea, Ungaria și-a manifestat public și în mod oficial interesul pentru achiziția gazelor din Neptun Deep.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE