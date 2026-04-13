Orban a acceptat înfrângerea

Magyar este pe cale să obțină 138 de mandate în parlamentul cu 199 de locuri – o supermajoritate care îi va oferi puteri extinse pentru a reforma țara, scrie Politico.

„Ungurii au spus astăzi DA Europei, au spus DA unei Ungarii libere”, a declarat Magyar în fața unei mulțimi entuziasmate pe malurile Dunării, cerându-le totodată loialiștilor lui Orban din instituțiile statului să demisioneze.

Orban a acceptat rezultatele în timpul unui discurs, declarând că partidul său, Fidesz, va „sluji țara și națiunea maghiară din opoziție”. Fidesz este pe cale să obțină 55 de mandate.

Ramificațiile votului de duminică se extind mult dincolo de granițele Ungariei. Iată cine sunt ceilalți câștigători și perdanți ai celui mai important scrutin european din acest an.

Marii câștigători

Liderii UE, Ursula von der Leyen și Antonio Costa

Această răsturnare de situație din aprilie 2026 reprezintă un moment istoric, având în vedere că Peter Magyar a reușit să obțină o supermajoritate (138 de mandate), inversând practic raportul de forțe pe care Fidesz l-a deținut timp de 16 ani.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, își pot lua rămas-bun de la unul dintre cei mai încăpățânați lideri din UE, care s-a folosit de dreptul său de veto în cazul unor decizii critice ale Bruxelles-ului, inclusiv sprijinul financiar pentru Ucraina.

Orban a fost, de asemenea, unul dintre cei mai vocali antagoniști ai Bruxelles-ului, alimentând euroscepticismul, în timp ce submina statul de drept în propria țară, și opunându-se repetat legislației UE, fapt ce a reprezentat o provocare directă la adresa capacității Comisiei de a-și impune normele.

„Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își revendică parcursul european. Uniunea devine mai puternică”, a declarat von der Leyen la scurt timp după ce Orban și-a recunoscut înfrângerea.

2. Ucrainenii (cu o mențiune specială)

Anul acesta, Orban s-a opus prin veto unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, asupra căruia liderii – inclusiv el însuși – căzuseră de acord în decembrie 2025.

Ungaria și-a retras aprobarea după ce importurile de petrol rusesc prin conducta Druzhba, care traversează Ucraina, au fost stopate. Orban a susținut că aceasta a fost o manevră deliberată a Kievului de a încerca să influențeze alegerile prin slăbirea economiei maghiare.

Ucraina are nevoie de finanțare pentru a continua să respingă invazia pe scară largă a Rusiei înainte de vară, moment în care trezoreria sa ar urma să rămână fără lichidități.

Președintele Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Magyar duminică noapte. „Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toată lumea din Europa și suntem gata să avansăm cooperarea noastră cu Ungaria”, a declarat acesta, adăugând că Kievul este pregătit pentru „întâlniri și activități comune constructive în beneficiul ambelor națiuni”.

Magyar își dorește relații bune cu Bruxelles-ul și, cel mai probabil, va debloca împrumutul. Totuși, este o victorie amară pentru Zelenski, deoarece viitorul prim-ministru a declarat că se opune trimiterii de arme sau fonduri maghiare către Kiev și, de asemenea, se opune accelerării procesului de aderare a Ucrainei la UE.

Magyar a promis să supună această chestiune unui referendum, ceea ce ar însemna, în fapt, o blocare a procesului, având în vedere sentimentul puternic antiucrainean din societatea maghiară – un curent de care el trebuie să țină cont pentru a-și menține sprijinul popular.

3. Tinerii maghiari

Sondajele realizate înaintea scrutinului au indicat faptul că până la două treimi dintre maghiarii cu vârsta sub 30 de ani își doreau plecarea lui Orban.

Protestele-concert de amploare organizate în Budapesta în perioada premergătoare alegerilor au atras sute de mii de tineri maghiari, mulți dintre aceștia declarând în mărturii pentru presa internațională că vor părăsi țara dacă Orbán va câștiga din nou.

Magyar le-a mulțumit tinerilor din Ungaria în discursul său de victorie, în timp ce mulțimi au inundat străzile Budapestei sărbătorind rezultatul. „Vă mulțumesc pentru că ați readus speranța, speranța în schimbare”, a declarat el.

4. Jurnaliștii și medicii

Jurnaliștii independenți au dus o luptă grea în Ungaria, în condițiile în care Orban controla 80% din mass-media din țară. Cu toate acestea, reporterii independenți au devenit un factor decisiv în rezultatul final.

Medicii se numără, de asemenea, printre câștigători, deoarece Magyar a promis creșterea investițiilor publice cu un miliard de euro pe an. Această promisiune vine după un deceniu de subfinanțare în sectorul sănătății.

Perdanții

Donald Trump și J.D. Vance

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, l-a vizitat pe Orban la Budapesta pe 7 aprilie pentru a-i susține campania de realegere, lăudându-se că acesta va câștiga și acuzând UE de ingerință în procesul electoral.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a oferit lui Orbán cinci susțineri publice în ultimele șase luni și a promis că Washingtonul va oferi Ungariei sprijin economic.

„Trebuie să-l realegem pe Orbán prim-ministru al Ungariei, nu-i așa?”, le-a spus Vance susținătorilor Fidesz, în aplauzele frenetice ale mulțimii, în timpul unui miting pe un stadion.

Dar cuvintele de susținere au fost în zadar, aplicând o lovitură dură Casei Albe, care tocmai și-a pierdut aliatul-cheie din Europa, într-un moment în care relațiile transatlantice se deteriorează.

2. Afaceriștii și think tank-urile loiale Fidesz

Rețeaua de think tank-uri conservatoare finanțată de guvernul lui Orban este pe cale să piardă fondurile de funcționare. Aceasta include Mathias Corvinus Collegium, think tank-ul condus de directorul politic al lui Orbán, care desfășoară activități de lobby pe lângă instituțiile UE de la Bruxelles.

Omul de afaceri maghiar apropiat de Fidesz, care domină sectorul privat al țării – inclusiv prietenul din copilărie al lui Orban, Lőrinc Mészáros, și ginerele acestuia, István Tiborcz – riscă să își piardă accesul privilegiat la fondurile europene și la contractele publice.

În discursul său de victorie, Magyar a declarat că va înființa un „birou pentru recuperarea bogăției naționale”, în care avocați și polițiști vor investiga pentru a recupera activele statului și pentru a-i trimite după gratii pe cei care au participat la acte de corupție.

3. Kremlinul

Președintele rus, Vladimir Putin, tocmai a pierdut un aliat prețios – și o sursă cheie de informații din interior – chiar din inima Uniunii Europene.

În ultimele luni, presa maghiară și cea internațională au scos la iveală legături strânse între Budapesta și Moscova, inclusiv apeluri telefonice între ministrul de externe, Péter Szijjártó, și omologul său rus, Serghei Lavrov.

Potrivit acestor rapoarte, cei doi au discutat despre deliberările interne ale UE privind sancțiunile împotriva Rusiei, Szijjártó promițând, se pare, să partajeze documente europene confidențiale prin intermediul Ambasadei Ungariei.

4. Dreapta radicală europeană

Orban, care a promis frecvent că va „ocupa” Bruxelles-ul și că va schimba instituțiile din interior, este figura centrală a grupului de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, care reunește partidele naționaliste din UE, precum Rassemblement National din Franța, condus de Marine Le Pen, și Vox din Spania, condus de Santiago Abascal.

Înfrângerea lui Orban este, totodată, o pierdere pentru alte figuri de dreapta radicală din Europa, inclusiv pentru premierul italian Giorgia Meloni, care își pierde astfel un aliat la masa negocierilor din Bruxelles.

