08:45 - Acum 55 minute Prezență la vot la ora 7:00 Rata de prezență la vot la Alegeri Ungaria 2026 este de 3,46% până la ora 7 dimineața, aproape dublu față de 2022. Atunci, rata de prezență la vot era de 1,8% la prima măsurătoare de la ora 7 dimineața. La unele secții de vot din străinătate pentru Alegerile din Ungaria, cum este cea din Stuttgart, alegătorii așteaptă la coadă pentru a vota, relatează telex.

08:26 - Acum o ora Peter Magyar: „Au început alegerile fatidice” Pe pagina sa de Facebook, Peter Magyar scrie că „au început alegerile fatidice”, care ar putea determina viitorul țării pentru mult timp. „Au început alegerile fatidice, care vor decide soarta pe termen lung a iubitei noastre țări. Haideți să schimbăm sistemul împreună, în mod pașnic, și să scriem această zi în cărțile de istorie! Vă rog să votați și să vă încurajați cunoștințele, prietenii și toți membrii familiei să facă la fel, pentru că nu va mai exista nicio altă șansă! Uită-te la fiul tău, uită-te la fiica ta, gândește-te la țara ta și votează pentru TISZA!Poate că alegerea nu a fost niciodată atât de importantă și totuși atât de simplă: Est sau Vest?”, a scris acesta pe Facebook. Rivalul lui Viktor Orban spune că ungurii au de ales între Est și Vest, propagandă și realitate. Peter Magyar își încheie postarea cu un citat din Cântecul Național.

07:35 - Acum 2 ore Mesajul lui Viktor Orban „Sper să avem o zi triumfătoare”, a spus Viktor Orban în cadrul programului „Ora adevărului”, înregistrat inițial vineri, dar lansat abia duminică dimineață pe canalul de YouTube. Actualul prim-ministru a spus că țara ar pierde mult dacă oamenii nu ar merge la urne la Alegerile din Ungaria 2026 și nu ar vota pentru Fidesz. El a adăugat că duminică va deveni clar dacă există susținători ai Fidesz care se ascund sau nu, conform telex. „Cred că este imposibil să influențezi rezultatul alegerilor din exterior”, a declarat Viktor Orban.

07:25 - Acum 2 ore Secțiile de vot s-au deschis la ora 6:00 în Ungaria Alegerile din Ungaria au început duminică dimineață la ora 6:00 (n.r. ora 7:00 a României) în cele 10.047 de secții de votare din țară pentru alegerile parlamentare. Maghiarii pot vota până la ora 19:00, în secțiile de votare din Ungaria. Alegerile din Ungaria sunt urmărite cu interes de toată lumea, având în vedere că ar putea pune capăt celor 16 ani de putere ai prim-ministrului Viktor Orban, ar putea zgudui Rusia şi ar putea provoca valuri de şoc în cercurile de dreapta din Occident, inclusiv la Casa Albă a preşedintelui american Donald Trump, potrivit Reuters.

00:00 - Acum 10 ore Cum se desfășoară votul Aproximativ 8 milioane de cetățeni maghiari sunt așteptați la urne pentru a alege cei 199 de membri ai Parlamentului. Sistemul electoral este mixt: 106 deputați vor fi aleși în circumscripții uninominale, în timp ce ceilalți 93 vor fi desemnați pe baza listelor naționale ale partidelor și minorităților etnice. Cetățenii maghiari din străinătate pot vota prin corespondență pe listele partidelor. Potrivit Oficiului Național Electoral, circa 500.000 de astfel de persoane s-au înregistrat pentru alegerile din 2026, majoritatea fiind susținători tradiționali ai Fidesz. Cei care au o adresă înregistrată în țară trebuie însă să voteze personal, fie în Ungaria, fie la reprezentanțele diplomatice din străinătate. Pragul electoral pentru ca un partid să intre în parlament este de 5%, iar secțiile de votare vor fi deschise între orele 6.00 și 19.00, ora locală (7.00 – 20.00, ora României). Rezultatele preliminare sunt așteptate să fie anunțate duminică seara.

06:00 - Acum 4 ore Viktor Orban, în fața celui mai greu test al său Premierul ungar Viktor Orban și formațiunea sa, Fidesz, se pregătesc pentru cel mai strâns scrutin după o serie de patru victorii categorice. Actualele alegeri de pe 12 aprilie vin după 16 ani de mandat în care guvernarea Orban a fost constant ținta criticilor internaționale, fiind vizate în special regresul standardelor democratice, restrângerea libertății presei și politicile privind drepturile comunității LGBTQ. În plus, strategia „deschiderii către Est” a transformat Ungaria într-un punct de întâlnire între investițiile chineze și rusești și a adus Budapesta în conflict cu partenerii din UE și NATO. Deși Orban a susținut oficial pachetele de sancțiuni împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei, el a trasat o „linie roșie” în privința resurselor energetice. Premierul susține că renunțarea la gazul și petrolul rusesc este o măsură inacceptabilă, care ar sacrifica stabilitatea economică a Ungariei. Relațiile dintre Budapesta și Kiev s-au deteriorat considerabil din cauza unor dispute multiple, printre care securitatea aprovizionării cu energie.

00:00 - Acum 10 ore Peter Magyar, omul care poate doborî monopolul Fidesz Avocat de profesie și lider al partidului de opoziție Tisza, Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, a cunoscut o ascensiune fulminantă în doar doi ani, de la debutul său public în 2024. Potrivit The Washington Post, el a mobilizat un număr semnificativ de alegători dezamăgiți de guvernarea Orbán, devenind cea mai serioasă amenințare la adresa puterii de lungă durată a acestuia. Deși acum este unul dintre cei mai vocali critici ai premierului, Magyar a petrecut ani de zile în cercurile guvernamentale apropiate de Orbán. Membru al Fidesz din 2002, a ocupat funcții importante în instituțiile de stat și a fost un apropiat al elitei politice. Magyar a reușit să energizeze o mare parte a societății ungare, dezamăgită de opoziția fragmentată și ineficientă din trecut. Spre deosebire de Orbán, care își bazează campania pe amenințări externe, precum războiul din Ucraina, Magyar s-a concentrat pe problemele interne: inflația, salariile mici, degradarea sistemului de sănătate publică și corupția endemică. „Am criticat mereu sistemul din interior”, a declarat Magyar în interviuri recente, sugerând că experiența sa în Fidesz îl face cel mai potrivit să demaște mecanismele corupte ale guvernului actual. Deși a câștigat susținerea multor critici ai lui Orbán, nu toată lumea este convinsă de retorica sa. Unii alegători liberali sunt sceptici față de stilul său combativ și viziunea sa conservatoare. În plus, Magyar a evitat să adopte poziții clare pe teme controversate, cum ar fi politicile anti-LGBTQ+ ale lui Orbán sau sprijinirea Ucrainei.

Rezultatele ultimului sondaj dinainte de alegeri Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a reușit să preia conducerea în fața Fidesz în rândul alegătorilor deciși, obținând un scor de 52% față de 39%, conform unui sondaj realizat de Institutul Publicus între 7 și 9 aprilie și citat de Népszava. Studiul, care a inclus 1.004 respondenți reprezentativi pentru populația adultă din Ungaria, a evidențiat o creștere constantă a sprijinului pentru opoziție. În comparație cu datele din martie 2026, Tisza a înregistrat o creștere de 2 puncte procentuale în rândul populației generale, 4 puncte în rândul alegătorilor deciși și 3 puncte în rândul votanților deja afiliați la un partid. În schimb, Fidesz a pierdut câte un punct procentual în toate aceste categorii. Potrivit lui András Pulai, șeful Publicus, „Există o breșă în baraj". Acesta consideră că ultimele săptămâni au fost decisive pentru creșterea opoziției, problemele aduse în discuție favorizând partidul lui Péter Magyar, în timp ce Fidesz nu a reușit să obțină câștiguri semnificative.

