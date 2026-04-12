După numărarea a mai puțin de jumătate din voturi, Tisza, partidul lui Peter Magyar, a fost declarat câștigător chiar de premierul Viktor Orban, care l-a felicitat telefonic pe adversarul său pentru victorie.

Sistemul de vot din Ungaria

Sistemul electoral din Ungaria combină votul direct în circumscripții și votul pe liste de partid. Din cei 199 de deputați, 106, sunt aleși uninominal. Câștigător este candidatul cu cele mai multe voturi, nu e nevoie de majoritate absolută.

Pentru fiecare partid în parte, pragul de intrare în parlament este de 5% din voturi.

Pe listele electorale ale Budapestei s-au aflat aproximativ 8 milioane de alegători, din populația totală de 9,8 milioane de locuitori a Ungariei. Un cuvânt de spus au avut și maghiarii din România, unde trăiesc peste un milion de unguri, majoritatea cu dublă cetățenie, româno-maghiară și, implicit, cu drept de vot.

Preşedintele Tamas Sulyok va convoca noul parlament în termen de 30 de zile de la alegeri, probabil în luna mai. În 2022, alegerile au avut loc pe 3 aprilie, iar noul parlament s-a reunit pe 2 mai.

Prim-ministrul este ales de parlament, cu majoritate simplă de voturi. Preşedintele Ungariei prezintă o propunere pentru funcţia de prim-ministru – de obicei candidatul partidului câştigător -, iar parlamentul votează apoi asupra nominalizării.

Cine este Peter Magyar

Peter Magyar este un avocat, diplomat și om politic maghiar, președinte al Partidului Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt/Partidul Respect și Libertate).

Ascensiunea sa politică are o poveste cu totul atipică. Până la începutul anului 2024, Magyar a făcut parte din partidul de guvernământ Fidesz și s-a mișcat în cele mai înalte cercuri ale puterii de la Budapesta.

El a fost căsătorit cu Judit Varga, fostul ministru al justiției din guvernul Orbán și una dintre cele mai influente figuri ale partidului (cei doi au divorțat în 2023).

Momentul de cotitură a avut loc în februarie 2024, în urma unui scandal uriaș provocat de o grațiere prezidențială acordată unui individ implicat în mușamalizarea unor abuzuri sexuale asupra minorilor.

Scandalul a dus la demisia președintei Katalin Novák și a lui Judit Varga. Atunci, Magyar a ieșit public, a denunțat ipocrizia și corupția din interiorul guvernului, dezvăluind detalii și înregistrări despre modul în care puterea ar controla justiția și economia.

Dezvăluirile sale au catalizat nemulțumirea publică profundă din societatea maghiară. Magyar a început să organizeze proteste gigantice la Budapesta și în alte orașe, atrăgând sute de mii de oameni.

A preluat micul partid Tisza și l-a transformat rapid în cea mai importantă forță de opoziție. La alegerile europene din vara anului 2024, formațiunea sa a obținut 7 din cele 21 de mandate ale Ungariei, iar Magyar a devenit europarlamentar.

Mesaj de schimbare a „regimului”

Pentru alegerile naționale din 2026, Magyar a candidat la funcția de prim-ministru bazându-se pe un mesaj de „schimbare a regimului”. Platforma sa promovează:

O agendă anticorupție radicală.

Refacerea statului de drept și a relațiilor cu Uniunea Europeană (inclusiv deblocarea fondurilor europene).

Reformarea profundă a sistemelor de educație și sănătate.

Reorientarea politicii externe departe de influența Moscovei.

Péter Magyar se bucură de un sprijin masiv, în mod special în rândul tinerilor și al locuitorilor din mediul urban, care au văzut în el singura șansă reală de a încheia dominația de 16 ani a lui Viktor Orbán.

