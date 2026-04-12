După numărarea a mai puțin de jumătate din voturi, Tisza, partidul lui Peter Magyar, a fost declarat câștigător chiar de premierul Viktor Orban, care l-a felicitat telefonic pe adversarul său pentru victorie.

Sistemul de vot din Ungaria

Sistemul electoral din Ungaria combină votul direct în circumscripții și votul pe liste de partid. Din cei 199 de deputați, 106, sunt aleși uninominal. Câștigător este candidatul cu cele mai multe voturi, nu e nevoie de majoritate absolută.

Pentru fiecare partid în parte, pragul de intrare în parlament este de 5% din voturi.

Pe listele electorale ale Budapestei s-au aflat aproximativ 8 milioane de alegători, din populația totală de 9,8 milioane de locuitori a Ungariei. Un cuvânt de spus au avut și maghiarii din România, unde trăiesc peste un milion de unguri, majoritatea cu dublă cetățenie, româno-maghiară și, implicit, cu drept de vot.

Preşedintele Tamas Sulyok va convoca noul parlament în termen de 30 de zile de la alegeri, probabil în luna mai. În 2022, alegerile au avut loc pe 3 aprilie, iar noul parlament s-a reunit pe 2 mai.

Prim-ministrul este ales de parlament, cu majoritate simplă de voturi. Preşedintele Ungariei prezintă o propunere pentru funcţia de prim-ministru – de obicei candidatul partidului câştigător -, iar parlamentul votează apoi asupra nominalizării.

Cine este Peter Magyar

Peter Magyar este un avocat, diplomat și om politic maghiar, președinte al Partidului Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt/Partidul Respect și Libertate).

Ascensiunea sa politică are o poveste cu totul atipică. Până la începutul anului 2024, Magyar a făcut parte din partidul de guvernământ Fidesz și s-a mișcat în cele mai înalte cercuri ale puterii de la Budapesta.

El a fost căsătorit cu Judit Varga, fostul ministru al justiției din guvernul Orbán și una dintre cele mai influente figuri ale partidului (cei doi au divorțat în 2023).

Momentul de cotitură a avut loc în februarie 2024, în urma unui scandal uriaș provocat de o grațiere prezidențială acordată unui individ implicat în mușamalizarea unor abuzuri sexuale asupra minorilor.

Scandalul a dus la demisia președintei Katalin Novák și a lui Judit Varga. Atunci, Magyar a ieșit public, a denunțat ipocrizia și corupția din interiorul guvernului, dezvăluind detalii și înregistrări despre modul în care puterea ar controla justiția și economia.

Dezvăluirile sale au catalizat nemulțumirea publică profundă din societatea maghiară. Magyar a început să organizeze proteste gigantice la Budapesta și în alte orașe, atrăgând sute de mii de oameni.

A preluat micul partid Tisza și l-a transformat rapid în cea mai importantă forță de opoziție. La alegerile europene din vara anului 2024, formațiunea sa a obținut 7 din cele 21 de mandate ale Ungariei, iar Magyar a devenit europarlamentar.

Mesaj de schimbare a „regimului”

Pentru alegerile naționale din 2026, Magyar a candidat la funcția de prim-ministru bazându-se pe un mesaj de „schimbare a regimului”. Platforma sa promovează:

  • O agendă anticorupție radicală.
  • Refacerea statului de drept și a relațiilor cu Uniunea Europeană (inclusiv deblocarea fondurilor europene).
  • Reformarea profundă a sistemelor de educație și sănătate.
  • Reorientarea politicii externe departe de influența Moscovei.

Péter Magyar se bucură de un sprijin masiv, în mod special în rândul tinerilor și al locuitorilor din mediul urban, care au văzut în el singura șansă reală de a încheia dominația de 16 ani a lui Viktor Orbán.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Doi turiști blocați pe un traseu dificil din munții Piatra Craiului au stat zeci de minute culcați pe burtă, în zăpada înghețată: „Să nu alunece în prăpastie”
Parteneri
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Dan Artimon a murit la vârsta de 59 de ani. Ultimul mesaj al lui George Simion pentru parlamentarul care a fost membru fondator AUR
Știri România 12 apr.
Dan Artimon a murit la vârsta de 59 de ani. Ultimul mesaj al lui George Simion pentru parlamentarul care a fost membru fondator AUR
Răzvan Lucescu a plecat din România de Paște, cu ochii în lacrimi: „E greu să mai spui ceva”. Ce sfat le-a transmis românilor
Știri România 12 apr.
Răzvan Lucescu a plecat din România de Paște, cu ochii în lacrimi: „E greu să mai spui ceva”. Ce sfat le-a transmis românilor
Parteneri
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Adevarul.ro
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!”
Fanatik.ro
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu. Mai are datorii, dar fiica sa, Irina, nu are bani să le achite
Stiri Mondene 12 apr.
Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu. Mai are datorii, dar fiica sa, Irina, nu are bani să le achite
Paște fără miel pentru Leonard Doroftei! Ce pune fostul campion pe masa festivă și ce alte vedete spun „pas” tradiției
Stiri Mondene 12 apr.
Paște fără miel pentru Leonard Doroftei! Ce pune fostul campion pe masa festivă și ce alte vedete spun „pas” tradiției
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Harta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 km
ObservatorNews.ro
Harta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 km
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Adevărul despre postul intermitent: se ridică la înălțimea reputației sale în privința pierderii în greutate?
Mediafax.ro
Adevărul despre postul intermitent: se ridică la înălțimea reputației sale în privința pierderii în greutate?
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Parteneri
Ianis, un fotbalist în vârstă de 14 ani, a murit alături de tatăl său în accidentul de pe centura de nord a Craiovei! Întreaga familie este devastată: „Îngerii mei”
Wowbiz.ro
Ianis, un fotbalist în vârstă de 14 ani, a murit alături de tatăl său în accidentul de pe centura de nord a Craiovei! Întreaga familie este devastată: „Îngerii mei”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
Fanatik.ro
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit