Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Analiză și Marketing, cinci partide au locul asigurat în viitorul legislativ, în timp ce o a șasea formațiune se află pe muchie de cuțit.

Intențiile de vot

Conform datelor prezentate de Iuliu Pavlov, directorul Centrului, clasamentul intențiilor de vot în rândul celor deciși să participe la alegeri se prezintă astfel:

Bulgaria Progresistă: 32,1%

GERB-SDF: 19,4%

PP-DB (Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată): 12%

DPS-Un Nou Început: 11,2%

Vazrazhdane: 7%

BSP – Stânga Unită: 4,2% (la limita pragului electoral)

Restul formațiunilor se situează sub pragul necesar intrării în Parlament: MECH (Morală, Unitate, Onoare) cu 2,8%, Strălucire (2,1%), Velichy (2,0%), Bulgaria Albastră (1,1%), Există un astfel de popor (0,9%) și Alianța pentru Drepturi și Libertăți (0,9%).

Pavlov atrage atenția asupra unei lupte extrem de strânse pentru poziția a treia între PP-DB și DPS.

O provocare majoră a sondajului a fost reticența electoratului: aproximativ 40% dintre alegătorii urbani de dreapta (tradițional pro PP-DB) au refuzat să răspundă, procentul de refuz ajungând până la 70% în rândul simpatizanților DPS.

Radiografia electoratului și dorința de stabilitate

La momentul realizării cercetării, 54,1% dintre cetățeni erau deja deciși cu cine vor vota. Alți 17,3% intenționează să meargă la urne, dar sunt indeciși, 11,3% încă ezită cu privire la participare, iar 15,6% exclud categoric prezența la vot.

Din punct de vedere doctrinar, spectrul politic arată astfel: jumătate dintre bulgari (50,3%) se consideră de centru, 14,4% de dreapta, iar 11% de stânga.

Miza principală post-electorală rămâne închegarea unei majorități. Deși 34,7% sunt sceptici, 42,1% dintre alegători cred că noul parlament va reuși să învestească un guvern plin.

Pragmatismul pare să domine: 63,2% dintre probabilii alegători cer formarea unui guvern chiar și cu prețul unor compromisuri politice majore, în timp ce doar 24,8% preferă blocajul dacă se încalcă „liniile roșii” ale partidelor.

Prețurile, principala îngrijorare

Inflația și prețurile mari reprezintă, de departe, problema numărul unu a țării pentru 44,6% dintre respondenți. Pe locurile următoare se clasează guvernarea defectuoasă (17,5%) și veniturile mici (14,4%).

Când vine vorba de încrederea în instituții și politicieni, peisajul este puternic polarizat. Președinția se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere (45,5%), urmată de Armată (43%).

La polul opus, Parlamentul rămâne instituția cu cel mai mare deficit de imagine, înregistrând o neîncredere uriașă, de 85,8%.

Doar 21,3% au încredere în actualul Guvern, iar 38,1% se tem că executivul interimar nu va asigura alegeri corecte. Doar 12,6% consideră că premierul interimar Andrei Gyurov face o treabă bună.

Președintele Rumen Radev are un capital de încredere de 47% (față de 42,5% neîncredere), secondat de vicepreședinta Iliyana Yotova cu 46,2% încredere.

Campionii absoluți ai neîncrederii rămân Delyan Peevski (89,5% – deși înregistrează o creștere a încrederii la 7%, pusă pe seama campaniei din teren), Ahmed Dogan (87,5%) și Slavi Trifonov (80%).

Sondajul a fost finanțat și realizat de Centrul de Analiză și Marketing în perioada 3-14 aprilie 2026.

Datele au fost culese pe un eșantion reprezentativ de 1.011 persoane adulte (1% din eșantion reprezentând aproximativ 53.000 de cetățeni). Marja maximă de eroare este de ± 3,10%, cu o probabilitate garantată de 95%.

