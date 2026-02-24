Această majoritate la limită a fost obținută abia în urma unor negocieri intense cu PMP, după ce prima ședință de consiliu din mandatul său s-a dovedit a fi un eșec total.

Prețul lipsei de comunicare

Mandatul lui Ciucu în CGMB a început cu stângul pe 29 ianuarie, când niciunul dintre proiectele sale nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Printre inițiativele respinse pe bandă rulantă s-au numărat:

Auditul extern pentru STB și Termoenergetica.

Scumpirea biletelor pentru transportul în comun.

Desființarea a patru instituții culturale.

Candidatura municipiului București pentru Forumul Orașelor 2027.

Principalul motiv al blocajului a fost „veriga slabă” a coaliției de dreapta: Partidul Mișcarea Populară (PMP).

Deși aleși pe o platformă comună cu USR și Forța Dreptei, consilierii PMP s-au abținut de la vot alături de PSD, PUSL și AUR, nemulțumiți că primarul general nu i-a consultat în prealabil.

Negocierile și funcția care a asigurat majoritatea

Conștientizând impasul, Ciprian Ciucu și-a schimbat strategia și a trecut la negocieri directe. Potrivit surselor citate de Buletin de București, punctul nevralgic a fost obținerea sprijinului consilierului general PMP Ștefan Florescu, care părea tentat de o colaborare cu tabăra PSD.

Soluția care a deblocat situația s-a concretizat săptămâna trecută: Ștefan Florescu a fost numit city manager al sectorului 6.

În schimb, acesta și grupul PMP s-au angajat să susțină proiectele primarului general în CGMB. Florescu a confirmat public alianța: „Eu am avut o relație bună cu domnul primar încă de când era primarul sectorului 6. La CGMB, noi am candidat pe o listă de dreapta și vom merge pe partea dreaptă, așa este normal”.

Noua matematică din CGMB: 28 la 27

În urma acestui acord politic, Primarul General se bazează acum pe o majoritate extrem de strânsă, formată din 28 de consilieri, în fața unei Opoziții de 27 de mandate:

Majoritate (28 voturi): USR (12), PNL (7), REPER (4), PMP (3), Forța Dreptei (2).

Opoziție (27 voturi): PSD (16), PUSL (6), AUR (5).

Blocaj la votul de două treimi

Deși această alianță îi permite lui Ciprian Ciucu să treacă proiecte de hotărâri simple, problemele majore ale Capitalei rămân vulnerabile.

Legislația impune o majoritate de două treimi pentru adoptarea deciziilor esențiale, precum:

Aprobarea bugetului anual și a rectificărilor bugetare.

Stabilirea taxelor și impozitelor locale.

Administrarea patrimoniului.

Contractarea de împrumuturi.

În configurația actuală, primarul general este departe de a strânge voturile necesare pentru aceste proiecte vitale, fiind obligat, pe viitor, să negocieze punctual și cu partidele din Opoziție, în special cu PSD.

