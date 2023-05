Ciucă-Bode, primul tandem din fruntea PNL care copiază modelul PSD și ascunde contractele cu presa. Au dublat sumele plătite în 2022

PNL se apropie de PSD în privința cheltuielilor cu „presa și propagandă”, conform informațiilor analizate de Libertatea din baza de date a AEP, iar în primele trei luni din 2023, suma cheltuită de liberali este aproape egală cu cea a social-democraților.

11.245.541 de lei – PNL în perioada ianuarie – martie 2023

12.790.649 de lei – PSD în perioada ianuarie – martie 2023

Dacă la PSD, datorită bugetului mai mare, suma plătită pentru „presă și propagandă” este de circa 50%, la PNL, ea ajunge la 70%.

Sumele vărsate de liberali au fost direcționate către mai multe site-uri, prin intermediul unor firme de publicitate. Ca și în cazul PSD, majoritatea sumelor merg către site-urile televiziunilor, pentru că în 2021-2023, partidele au interdicție în a încheia contracte cu televiziunile, dar pot avea cu site-urile acestora.

Site-uri precum digi24.ro, rtv.ro, antena3.ro sau b1tv.ro au avut contracte cu partidul prin intermediul agențiilor de publicitate în 2022, conform unor surse confidențiale din conducerea PNL. Oficial, conducerea liberalilor refuză să comunice explicit cine au fost beneficiarii contractelor.

Galben reprezintă sumele aferente anului 2021, albastru cele din 2022

Fostul secretar general al PNL Dan Vîlceanu a declarat în august 2022, pentru Europa Liberă, că în perioada în care a ocupat funcția de secretar general, septembrie 2021-aprilie 2022, au fost încheiate contracte cu site-urile televiziunilor, prin agenții.

Potrivit datelor obținute de Libertatea, agențiile de publicitate sunt Inventus Strategy Design SRL, All Media Company SRL și V PR COMM Agency SRL. Ultima are rolul specific de a promova partidul în presa locală. Toți banii cheltuiți provin din subvenția încasată de la stat anul trecut, bani publici.

„Bode se ocupă”

Unde ajung banii PNL reprezintă un mister chiar și pentru prim-vicepreședinții partidului sau vicepreședinți, conform informațiilor primite de ziar de la mai mulți înalți oficiali PNL. Ei îl indică pe Lucian Bode, secretarul general, drept coordonatorul contractelor: „Bode se ocupă”.

Libertatea a trimis o solicitare cu mai multe întrebări identice conducerii PNL, PSD și USR despre contractele cu presa. PSD nu a oferit vreun răspuns la solicitare, iar USR s-a încadrat în termenul legal de 30 de zile.

O agenție de publicitate a rulat 31 de milioane de lei de la PNL. 5 milioane de lei au trecut prin a doua agenție.

PNL a dirijat banii către presă prin intermediul a două agenții de publicitate: Inventus Strategy Design SRL și All Media Company. Partidul indică agențiile drept beneficiarele banilor publici, fără să prezinte și contractele încheiate de agenții în numele partidului cu site-urile din România.

Inventus Strategy Design SRL este condusă de Cosmin Ivănuș, care este acționar unic. El a fost partenerul de afaceri al Ancăi Mireanu, actuală membră în boardul Digi24. Ivănuș a precizat pentru Europa Liberă că firma care are contract cu PNL nu are vreo legătură cu Anca Mireanu, iar contractul a fost semnat pentru un an.

Agenția de publicitate a încasat de la PNL, în 2022, peste 31 de milioane de lei (6,2 milioane de euro) și de aici s-a mers către presă. Banii au fost redirecționați către mai multe site-uri pentru a promova imaginea partidului. Conducerea PNL refuză să dezvăluie cu ce site-uri a avut contract anul trecut.

Conform raportului de venituri și cheltuieli al PNL, consultat de Libertatea, există 19 plăți în 2022 către firma Inventus Strategy Design. Cea mai mare factură este din 15 decembrie și are o valoare de 3.283.509 lei.

Potrivit documentului citat, sunt 12 facturi cu valori între 2,1 milioane de lei și 3,2 milioane de lei plătite în 2022.

All Media Company, care potrivit mai multor lideri PNL asigură publicitatea politică la site-ul Antena 3, dar și DC News, a primit peste 5 milioane de lei de la PNL. Către această agenție de publicitate au existat 21 de plăți făcute în 2022.

În prima parte a anului trecut există și plăți directe făcute de partid către anumite site-uri fără o agenție. Aceste contracte directe au dispărut după ce Lucian Bode a devenit oficial secretar general al PNL.

„Am început să copiem modelul PSD”

Solicitarea Libertatea către PNL a fost trimisă pe 10 ianuarie 2023. PNL a încasat, potrivit datelor AEP, o subvenție de 83,7 milioane de lei (17 milioane de euro) în 2022. A utilizat din ea 55,6 milioane de lei, iar cea mai mare pondere o are suma plătită pentru presă și propagandă: 70,72%.

Suma necheltuită a rămas în conturile PNL, deoarece partidele nu sunt obligate să returneze la buget banii pe care nu i-au folosit.

„Bode știe unde se duc banii. Nu ne-a prezentat vreodată un raport de activitate sau cum s-au cheltuit banii. Avea obligația să prezinte în Biroul Politic Național situația veniturilor și cheltuielilor, nu a făcut-o. Am început să copiem modelul PSD, unde nu știe nimeni unde se duc banii și nu spunem nici presei”, a declarat un membru al conducerii PNL pentru Libertatea.

Nicolae Ciucă a cerut să fie oferit un răspuns

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, nu a oferit un răspuns în termenul legal de 10 zile și nici în cel de 30 de zile. Constituția României prevede, la articolul 31, că dreptul la informațiile de interes public nu poate să fie îngrădit. În legea privind informațiile de interes public scrie că partidele politice trebuie să ofere informațiile solicitate, dacă încasează bani publici.

Libertatea l-a întrebat direct pe Nicolae Ciucă de ce partidul pe care îl conduce nu oferă un răspuns la solicitarea din 10 ianuarie 2023. De față cu mai mulți reprezentanți ai presei și lideri ai PNL, Ciucă le-a ordonat celor din partid să ofere un răspuns.

Era a 41-a zi de când solicitarea fusese primită de PNL. Răspunsul a venit pe 20 februarie 2023.

Un răspuns de la PNL fără informațiile solicitate

Libertatea vă prezintă integral informațiile prezentate de PNL.

Partidul Național Liberal gestionează bugetul alocat serviciilor de promovare – așa cum sunt ele reglementate prin lege prin intermediul unor agenții de publicitate care au ca expertiză activitatea de media planning și media buying. Prin intermediul acestora, în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022 s-au derulat contracte de presă și propagandă în valoare totală de 39.346.391,01 lei.

Agențiile de publicitate desfășoară exclusiv activitatea de media planning și media buying, în conformitate cu strategia și nevoile de comunicare transmise de către Partidul Național Liberal.

Obiectul contractelor este promovarea mesajelor PNL exclusiv în mediul online, astfel: preluarea mesajelor principalilor comunicatori ai PNL, preluarea conținutului diseminat prin intermediul comunicatelor de presă/postărilor din social media și promovarea activității partidului și a membrilor acestuia. Sumele cheltuite, precum și mixul de media variază de la o lună la alta, în funcție de strategia de comunicare a partidului pentru luna respectivă.

Suma brută folosită de PNL în 2022 pentru presă și propagandă fusese comunicată anterior și de Autoritatea Electorală Permanentă, deci nu constituia o informație nouă.

Partidul invocă faptul că legalitatea și corectitudinea cheltuirii subvenției sunt verificate de Autoritatea Electorală Permanentă și Curtea de Conturi.

Tandemul Ciucă-Bode este primul care refuză să ofere informațiile solicitate. În timpul mandatelor lui Ludovic Orban și Florin Cîțu în fruntea PNL, Robert Sighiartău și Dan Vîlceanu, în calitate de secretar general, au prezentat integral sumele plătite de partid pentru promovarea în presă.

Singurul partid care nu oferise până în 2022 informații despre contractele cu presa era PSD.

Cât au fost contractele în 2021

PNL a avut contracte directe cu site-urile pe care se promova în 2021, potrivit datelor prezentate de Europa Liberă.

Lunar, partidul plătea către diferite site-uri sume care variau între câteva mii și până la 100.000 de euro lunar.

Printre site-urile care apar că au primit bani de la PNL se numără realitatea.ro – 100.000 de euro/lună, b1tv.ro – 80.000 de euro/lună, rtv.ro – zeci de mii de euro/lună. În 2022, PNL a încheiat, prin intermediul unei firme de publicitate, un contract și cu firma care administrează site-ul digi24.ro, au precizat surse din partid.

Foto: Agerpres

Playtech.ro Gestul uluitor făcut de Harry la încoronare! Regele Charles se va înfuria teribil, nu era momentul

Viva.ro Ce s-a întâmplat când Prințesa Diana a confruntat-o direct pe Camilla. Replica pentru amanta lui Charles i-a uimit pe mulți

TVMANIA.RO Ramona Păuleanu, aventuri alături de gemenii săi. „Sunt încăpățânați amândoi”. EXCLUSIV

FANATIK.RO Cât a ajuns să coste taxa de parcare în Mamaia. Suma nu este mică deloc

Știrileprotv.ro Moda la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Ținute memorabile purtate de reginele şi prinţesele din străinătate | FOTO

Observatornews.ro Moartea fulgerătoare a Carminei Schaas, medic renumit din Iaşi. S-a prăbuşit în faţa colegilor: epuizarea i-ar fi adus sfârşitul. "A fost Dumnezeu pe pământ"

Orangesport.ro Gigi Becali, pus la punct de cea mai bună fotbalistă a României în două rânduri! "Sunt remarci puţin spus penibile la adresa unei femei"

Unica.ro Așa a apărut Carmen Iohannis la încoronarea Regelui Charles. Detaliul care o să stârnească un val de reacții. Ce s-a aflat despre Prima Doamnă