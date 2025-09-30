„Vedem o consolidare a unui bloc de lideri proeuropeni combatanți împotriva agresiunii rusești”

Cum s-ar putea face totuși această aderare, împreună cu alte state ce compun clasicul parteneriat estic sau mai degrabă la pachet cu state avansate în negocierile de aderare din regiunea Balcanii de Vest? 

„Ce vom putea vedea, în cel mai scurt timp, este o reorientare a UE către o cooperare mult mai strânsă pe toată zona periferiei sale, iar aici mă refer la țările cu vocație proeuropeană din estul Europei și la țările cu determinare din Balcanii din Vest. Mă aștept ca Moldova să devină relevantă și un partener mult mai apropiat al unor țări precum Muntenegru, Albania – care sunt avansate și ele pe traiectoria de preaderare – decât cu alte țări din parteneriatul estic”, explică, într-un interviu pentru Libertatea,  Clara Volintiru, director al Biroului din București al German Marshall Fund și al Black Sea Trust (BST).

Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”
Clara Volintiru, director al Biroului din București al German Marshall Fund și al Black Sea Trust
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Recomandări
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Libertatea: Este o bucurie că partidul proeuropean PAS a câștigat alegerile parlamentare în Republica Moldova. Ce înseamnă această victorie împotriva rușilor dintr-o perspectivă regională? 

Clara Volintiru: În regiune vedem o consolidare a unui bloc de lideri proeuropeni combatanți împotriva agresiunii rusești la nivelul țărilor din frontiera estică, începând cu Ucraina, continuând cu Moldova și în interiorul UE: România, Polonia și statele baltice. Victoria electorală a partidului Maiei Sandu vine să consolideze o rețea transnațională de lideri europeni care au poziții ferme împotriva agresiunii militare a Rusiei și care sunt într-o relație de cooperare foarte strânsă pentru a promova securitatea regională a Europei la frontiera cu Rusia. 

-Când vorbim despre integrarea Republicii Moldova, avem în minte parteneriatul estic, deși nu toate statele din acest proiect european de extindere spre Est au ținut direcția proeuropeană. Cum vedeți integrarea Republicii Moldova, la pachete cu alte state din parteneriat sau singură?

-Într-un orizont de timp apropiat, nu ne putem aștepta la toate țările din parteneriatul estic – Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan – să păstreze o direcție comună. Aceste țări sunt foarte diferite între ele. De ceva vreme, vedem doar Ucraina, Moldova și Armenia. Ce vom putea vedea, în cel mai scurt timp, este o reorientare a UE către o cooperare mult mai strânsă pe toată zona periferiei sale, iar aici mă refer la țările cu vocație proeuropeană din estul Europei și la țările cu determinare din Balcanii din Vest. 

Mă aștept ca Moldova să devină relevantă și un partener mult mai apropiat al unor țări precum Muntenegru, Albania – care sunt avansate și ele pe traiectoria de preaderare, sigur, și Armenia – decât cu alte țări din parteneriatul estic. Relația preferențială a Moldovei cu Ucraina nu este legată doar de parcursul de preaderare, ci și de provocările de securitate comună cu care se confruntă. 

„Momentul în care va adera la UE va fi determinat strict de performanțele domestice”

-Există o opinie potrivit căreia Republica Moldova ar trebui să se desprindă de Ucraina în traseul de integrare europeană și că ar exista posibilitatea mai ușoară a aderării la UE a Moldovei înaintea Ucrainei. Cum vedeți această viziune? 

-În orice societate democratică se răsplătește performanța și inițiativa fiecărui actor în sine. La fel și în relațiile internaționale de preaderare ale UE cu țările candidate, relația este strict bilaterală. Sigur că procesul de aderare al Republicii Moldova a început odată cu Ucraina, printr-un context geopolitic dramatic al experienței de război a Ucrainei. 

Iar procesul de preaderare al Moldovei nu ar fi început la acea dată, ci mai târziu, dacă nu era războiul din Ucraina. În egală măsură, în ciuda performanțelor de război, modul în care Ucraina performează în consolidarea reformelor și a menținerii bunei guvernanțe este admirabil. Nu cred că trebuie puse într-un pachet țări care se luptă în egală măsură cu amenințări hibride și cu o determinare și voință politică foarte pronunțată de a intra pe traiectoria pieței unice a UE. 

A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii
Recomandări
A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii

Fiecare țară are parcursul ei și momentul în care va adera la UE va fi determinat strict de performanțele domestice, nu de pachete de condiționare geopolitică precum în valurile anterioare. 

-Este un specific al UE să aderi făcând parte dintr-un val decât izolat. Desigur, avem cazul Croației, dar ea a fost consideră o țară întârziată a ultimului mare val de extindere. Poate Moldova să se integreze în UE până nu rezolvă problema transnistreană? 

-În UE există precedentul Ciprului. Pe de altă parte, UE a fost destul de clară că procesul de aderare al Republicii Moldova nu este condiționat de rezolvarea problemei transnistrene. Transnistria este mai degrabă o problemă de securitate regională, după cum bine știm prezența armatei ruse în Transnistria poate deschide un al doilea front de ofensivă către Ucraina și poate crea o sursă de destabilizare prin operațiuni kinetice pe teritoriul Moldovei. Noi trebuie să privim problema Transnistriei ca efort de securitate regională care implică actori internaționali, nu doar europeni, mă refer inclusiv la Statele Unite, pentru a soluționa un acord privind o rezolvare a situației din Transnistria,  abordând și componenta crizei energetice. 

Obiectivele Rusiei pe termen mediu și lung în Moldova

-Săptămâna aceasta, Rusia a fost bătută la vot, dar ea nu va dispărea din Republica Moldova. Cum se va manifesta Rusia în următoarea etapă a războiului hibrid? 

-Rusia nu s-a bătut pentru alegerile de ieri și nici nu s-a bătut pentru alegerile prezidențiale sau referendumul pentru aderarea la UE. Rusia are un joc pe termen mediu și lung care vizează două aspecte-cheie: tactic și strategic. 

Tactic, Rusia vizează pilotarea unor instrumente de destabilizare și divizare societală în Moldova. Acesta este obiectivul Rusiei în Republica Moldova, nu doar promovarea unor candidați în alegerile interne. Al doilea obiectiv strategic este ca pe termen mediu să destabilizeze susținerea populară față de traiectoria europeană și față de elitele politice guvernamentale proeuropene, în special partidul Maiei Sandu și administrația ei. 

În momentul de față, dacă ar fi forțat o alegere electorală a unor forțe proruse, exista în continuare o masă critică de electorat favorabil președinției Maiei Sandu și agendei ei. Strategic, nu cred că a fost un obiectiv pentru Rusia să câștige alegerile, cât să consolideze și să sedimenteze și mai mult această prezență insinuantă conspiraționistă eurosceptică, de sedimentare a fricii societale și a lipsei de încredere într-un viitor european. 

-Ați putea da un pronostic al unui an de aderare al Republicii Moldova la UE? 

-Cred în scenariul 2030. Odată ce Maia Sandu și-a asigurat această majoritate, a făcut-o pentru a-și asigura ritmul acțiunilor de reformă preaderare. Ea va face tot ce este necesar din perspectiva Moldovei ca procesele de preaderare să se întâmple rapid și cred că și Bruxelles-ul își dorește același lucru. Ne uităm și la procesul de preaderare a Albaniei și Muntenegru și cred că posibilitatea de aderare a Republicii Moldova va fi în 2030. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Noi imagini din casa din pădure pe care și-a ridicat-o Sânziana Negru: „Ați creat un loc minunat”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Unica.ro
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
GSP.RO
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Doi români din Italia au agresat o agentă de parcare după ce au fost amendați pentru că și-au parcat mașina pe trecerea de pietoni
Știri România 16:09
Doi români din Italia au agresat o agentă de parcare după ce au fost amendați pentru că și-au parcat mașina pe trecerea de pietoni
Parlamentul a aprobat înființarea unui comandament NATO de sprijinire a Ucrainei, la Baza de la Câmpia Turzii
Știri România 15:56
Parlamentul a aprobat înființarea unui comandament NATO de sprijinire a Ucrainei, la Baza de la Câmpia Turzii
Parteneri
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Adevarul.ro
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elle.ro
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Imagini din casa în care locuiește Mara Bănică. Parchetul a costat 10.000 de euro: „E un apartament într-o casă boierească”
Stiri Mondene 15:50
Imagini din casa în care locuiește Mara Bănică. Parchetul a costat 10.000 de euro: „E un apartament într-o casă boierească”
Meseria pe care visa Șerban Pavlu să o aibă dacă nu ajungea actor: „Îmi place enorm”. Noul proiect în care speră să apară
Exclusiv
Stiri Mondene 15:42
Meseria pe care visa Șerban Pavlu să o aibă dacă nu ajungea actor: „Îmi place enorm”. Noul proiect în care speră să apară
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
ObservatorNews.ro
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
GSP.ro
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Mai mulți bani la Loto 6/49! Românii care ghicesc 3 numere primesc o sumă mult mai mare
KanalD.ro
Mai mulți bani la Loto 6/49! Românii care ghicesc 3 numere primesc o sumă mult mai mare

Politic

Călin Popescu-Tăriceanu îl pune la zid pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre UE: „Nu cunoaște realitatea acelei perioade”
Politică 15:01
Călin Popescu-Tăriceanu îl pune la zid pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre UE: „Nu cunoaște realitatea acelei perioade”
Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Politică 12:47
Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt