Spectacolul de lumini, decorurile de poveste și evenimentele tematice creează o atmosferă unică în Piața Unirii, însă, în curând, Târgul de Crăciun din Cluj își va închide porțile.

„Vino să simți spiritul sărbătorilor cât încă mai poți! Clujenii și turiștii se bucură de atmosfera festivă, iar instalațiile luminoase spectaculoase din zona centrală adaugă o notă magică orașului. 31 decembrie este ultima zi a Târgului de Crăciun din Piața Unirii, în timp ce Târgul de Iarnă de la Sala Sporturilor Horia Demian rămâne deschis până pe 15 februarie 2026”, a precizat Primăria orașului, pe pagina de Facebook.

Clujenii și turiștii pot admira spectacolele luminoase din centrul orașului, programate la ore fixe.

Cupola din Piața Unirii se luminează de patru ori pe seară, la 17.00, 19.00, 20.00 și 21.30.

De asemenea, „Corul Îngerilor” de pe strada Iuliu Maniu își încântă publicul cu reprezentații succesive între orele 17.30 și 21.45. Pe strada Universității, „Pădurea de Crăciun” poate fi admirată în intervale regulate, între 17.15 și 21.15.

Târgul de Crăciun din Cluj s-a deschis pe 21 noiembrie 2025.