Intervențiile sunt programate între kilometrii 49+350 și 63+250, pe ambele sensuri, precum și în zona nodului rutier aferent.

„Lucrările pe autostradă se desfășoară în intervalul luni, ora 12.00 – vineri, ora 12.00, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță rutieră. În weekend, precum și în perioadele aglomerate de trafic, nu se vor efectua intervenții”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Tipuri de intervenții planificate

În cadrul lucrărilor, vor fi efectuate mai multe tipuri de reparații și mentenanță:

Repararea fisurilor, tasărilor și refulărilor din carosabil;

Frezare și așternere de covor asfaltic;

Colmatarea fisurilor;

Refacerea marcajelor rutiere;

Întreținerea șanțurilor și taluzurilor;

Repararea și înlocuirea parapetelor metalice;

Lucrări la sistemele de semnalizare verticală și ITS;

Verificări și teste, precum planeitate, carote și capacitate portantă;

Intervenții la rosturile de dilatație ale podurilor și pasajelor.

Program restricționat în perioadele aglomerate

CNAIR a publicat și intervalele în care lucrările vor fi suspendate pentru a reduce disconfortul șoferilor în perioadele de vârf de trafic. Astfel, nu vor avea loc intervenții în următoarele intervale:

9 aprilie, ora 12.00 – 14 aprilie, ora 12.00 (Paște);

30 aprilie, ora 12.00 – 4 mai, ora 12.00 (Ziua Muncii);

29 mai, ora 12.00 – 2 iunie, ora 12.00 (Rusalii);

14 august, ora 12.00 – 17 august, ora 12.00 (Adormirea Maicii Domnului);

27 noiembrie, ora 12.00 – 2 decembrie, ora 12.00 (Ziua Națională);

24 decembrie, ora 12.00 – 28 decembrie, ora 12.00 (Crăciun);

De la 31 decembrie, ora 12.00 (Revelion).

În plus, lucrările vor fi suspendate în cazul condițiilor meteo nefavorabile, precum ploi torențiale, ninsori, viscol sau formarea poleiului, pentru siguranța participanților la trafic.

„Semnalizarea rutieră temporară va fi realizată conform normelor în vigoare, iar la finalul fiecărui program de lucru, circulația va fi readusă la condiții normale”, a mai precizat CNAIR. Lucrările reprezintă o parte esențială a procesului de întreținere a uneia dintre cele mai importante artere rutiere din România.



