Publicația rusă independentă a aflat în special că Dmitri Kovalev, care a depus mărturie ca „expert criminalist” pentru Agenția Rusă Antidoping (RUSADA) în vara anului 2020 la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, unde s-a luat în considerare suspendarea sportivilor ruși din competițiile internaționale din cauza programului de dopaj de stat, este colonel în Serviciul Doi din FSB (Serviciul Federal de Securitate). FSB a fost condus de liderul autocrat rus Vladimir Putin în perioada 25 iulie 1998 – 29 martie 1999.

Când Dmitri Kovalev depunea mărturie în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv, acesta ținea legătura cu generalul-maior Vladimir Bogdanov, o figură-cheie în Centrul pentru Tehnologii Speciale (Institutul de Cercetare FSB 2). Tot atunci, Bogdanov coordona otrăvirea lui Navalnîi, principalul opozant al lui Putin.

Cocktail-ul „Ducesa”, folosit pentru creșterea competitivității sportivilor ruși la Jocurile Olimpice de la Soci

Programul de dopaj implementat în rândul sportivilor ruși și modul în care RUSADA a falsificat rezultatele testelor au devenit cunoscute după ce Grigori Rodcenkov, directorul Laboratorului Antidoping din Moscova, a plecat în Statele Unite în noiembrie 2015 și a depus o mărturie detaliată. Două luni și jumătate mai târziu, în februarie 2016, doi directori din cadrul RUSADA, Veaceslav Sinev și Nikita Kamaev, au murit în circumstanțe neclare, la Moscova, la zece zile distanță unul după celălalt. Rodcenkov nu are nicio îndoială că ambii au fost uciși.

Mărturia lui Rodcenkov este plină de detalii specifice și neplăcute pentru Kremlin. De exemplu, potrivit lui Rodcenkov, în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Soci din 2014, zeci de sportivi ruși au primit un cocktail numit „Ducesa”, un amestec din trei substanțe interzise. Mulți dintre sportivi au câștigat medalii și au trecut cu brio testele antidoping datorită unei „metode speciale”. Ofițerii FSB schimbau sistematic probele de urină cu unele curate printr-o gaură secretă făcută în peretele laboratorului antidoping din Soci. Ei foloseau o tehnică specială pentru a deschide sticlele, care conțineau probe considerate inviolabile, apoi le sigilau cu grijă.

Informațiile furnizate de Rodcenkov au stat la baza raportului McLaren, iar Rusia s-a confruntat cu o interdicție de participare la competiții pe o perioadă de patru ani.

Centrul științific implicat atât în dopaj, cât și în otrăvirea opozanților

Centrul Științific Signal, aflat sub controlul generalului FSB Vladimir Bogdanov, este implicat în doparea sportivilor ruși, dar și în otrăvirea opozanților începând cu 2015, după dezertarea lui Rodcenkov.

O sursă familiarizată cu mecanismele interne ale acestui centru a declarat pentru The Insider că, deși sinteza otrăvurilor și programul de dopaj sunt independente, ele sunt realizate de aceiași specialiști și cu aceleași echipamente.

Conform unui document furnizat de sursă și verificat de The Insider, decizia de a transfera programul de dopaj către NC Signal a fost luată „la cel mai înalt nivel” cu promisiunea unei „finanțări nelimitate”. Pretextul a fost dezertarea lui Rodcenkov și închiderea Laboratorului Antidoping din Moscova. Programul FSB avea nevoie de o nouă bază – una avansată din punct de vedere tehnologic, dar discretă, iar Centrul Științific Signal îndeplinea ambele cerințe.

Viktor Tarancenko, un specialist în arme chimice identificat de The Insider în investigațiile jurnalistice legate de otrăvirea fostului agent dublu Serghei Skripal, a fost numit la conducerea laboratorului de dopaj. Conform unor facturi, Tarancenko a fost implicat atât în ​​otrăvuri, cât și în dopaj: el menține contacte cu chimiști și furnizori de materii prime pentru producerea de agenți neurotoxici și, de asemenea, administrează un laborator care produce steroizi anabolizanți și compuși similari.

Serviciul Doi din FSB se implică în reintegrarea Rusiei în competițiile sportive internaționale

Agenții din Serviciul Doi sunt implicați în distribuirea cocteilurilor de dopaj și în ascunderea probelor. Unii dintre ei sunt integrați în federațiile sportive. De exemplu, Nikolai Varfolomeev, un angajat al Serviciului Doi, este consilierul de securitate al președintelui Comitetului Olimpic Rus. Rodion Plituhin, care și-a început cariera în Serviciul Doi din FSB, a deținut chiar și funcția de secretar general al Comitetului Olimpic Rus, în perioada 2022 – 2024.

Mărturia lui Dmitri Kovalev, un ofițer FSB care se prezintă drept „expert criminalist”, nu a salvat RUSADA. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a stabilit că statul rus s-a angajat într-o manipulare „deliberată, sofisticată și nerușinată” a datelor despre doparea sportivilor ruși. Rusia a fost interzisă la competițiile sportive internaționale – o decizie prelungită după lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina.

Între timp, soția lui Dimtri Kovalev, Veronika Loghinova, încearcă se reintegreze Rusia în competițiile sportive internaționale. În calitate de directoare generală a RUSADA, Loghinova a participat în decembrie 2025 la conferința anuală a WADA (Agenția Mondială Antidoping), organizată la Busan, în Coreea de Sud. Acuzată de „o tentativă de mușamalizare a rezultatelor testelor antidoping de la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2014”, noua directoare generală a RUSADA susține acum că vrea să aducă legislația rusă în conformitate cu Codul WADA. Birocrația sportivă rusă, împreună cu Serviciul Doi din FSB, sunt pregătite practic pentru revenirea Rusiei în competițiile internaționale, conchide The Insider.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE