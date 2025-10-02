Cod roşu de inundaţii în Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Olt şi Teleorman

Hidrologii au anunţat joi că, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteo pentru următoarele 72 de ore, care anunță ploi abundente în mai multe zone, specialiştii au emis o avertizare cod roşu care intră în vigoare vineri, la ora 12:00, până sâmbătă, la aceeaşi oră.

Codul roşu vizează râuri din judeţele Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Olt şi Teleorman. Totodată, de vineri, de la ora 6:00, până sâmbătă, la ora 24:00, va fi activ codul portocaliu în judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi Ialomiţa, iar de vineri, de la ora 20:00, până sâmbătă, la aceeaşi oră, acelaşi cod va viza râuri din judeţul Vrancea.

De joi, de la ora 16:00, până duminică, la ora 12:00, un cod galben va afecta judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna, Constanţa şi Tulcea. De asemenea, o avertizare cod galben este valabilă vineri, de la ora 12:00, până duminică, la ora 12:00, codul galben fiind extins şi asupra judeţelor Vrancea, Buzău, Neamţ, Bacău, Harghita şi Galaţi.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Sursa foto: INHGA

„Fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, precum şi probabilitatea depăşirii cotelor de apărare. Populaţia din judeţele afectate este rugată să manifeste prudenţă şi să respecte recomandările autorităţilor. Se recomandă evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de inundaţii, a traversărilor prin vaduri sau poduri improvizate, precum şi luarea măsurilor preventive pentru protejarea bunurilor şi a locuinţelor situate în zone joase”, au transmis hidrologii.

Cod roșu de ploi abundente în Dolj și Olt

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod roșu de ploi abundente, valabilă în două județe. Potrivit specialiștilor, se vor acumula cantități de apă de 100-110 l/mp. De asemenea, o informare de vreme severă anunță frig, ploi, lapoviță și ninsori în jumătate de țară. Astfel, joi, de la ora 18.00, județele Dolj și Olt vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, ora 21:00, în judeţele avertizate va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 100-110 l/mp. De altfel, o informare de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului şi ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri a intrat în vigoare joi la ora 10:00 şi este valabilă până sâmbătă dimineaţa.