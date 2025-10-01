Temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade

Meteorologii anunță că de joi, 2 octombrie, ora 10:00, și până sâmbătă, 4 octombrie, ora 20:00, vor fi ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 metri.

ANM menționează că vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

„Din dimineața zilei de joi, 2 octombrie, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp”, potrivit ANM.

De asemenea, la munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune un strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45-55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60-70 km/h.

Cod galben de vreme severă

Din 2 octombrie, ora 10:00 și până pe 3 octombrie, ora 10:00, a fost emis un Cod Galben de ploi însemnate cantitativ, de intensificări ale vântului și de ninsori în zona montană.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

„În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp”, transmit meteorologii.

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă, de 10-20 cm.

A fost emis și un Cod portocaliu pentru mai multe județe

Tot în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 10:00, a fost emis și un Cod portocaliu în care sunt anunțate ploi importante cantitativ, intensificări puternice ale vântului, respective ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m.

„În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50…70 l/mp”, anunță ANM.

Cod galben și portocaliu de vreme rea. Foto: ANM

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…85 km/h.

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, de 30-40 cm.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE