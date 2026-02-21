Intervenții ale autorităților în Capitală: copaci căzuți, mașini avariate și persoane fără adăpost sprijinite

În București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov a intervenit în 15 cazuri, gestionând efectele ninsorii și ale viscolului. „București – 15 intervenții dintre care: 13 copaci îndepărtați, 2 elemente de construcție desprinse. În urma acestora au fost avariate 3 autoturisme și un gard. La nivelul municipiului București, nu au fost înregistrate situații deosebite și nu sunt persoane rănite. Monitorizarea tuturor cazurilor a fost realizată prin intermediul dispeceratului integrat”, precizează ISU.

Polițiștii din Capitală au patrulat pe toată durata nopții pentru a asigura siguranța cetățenilor. „Nu au fost închise artere de circulație, nu au fost înregistrate accidente rutiere soldate cu victime, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Echipele din teren oferă sprijin conducătorilor auto aflați în dificultate și acționează pentru facilitarea intervenției utilajelor de deszăpezire, astfel încât traficul să rămână fluid și sigur”, a declarat Poliția Capitalei.

Jandarmii au contribuit la sprijinirea cetățenilor afectați de fenomenele extreme. Aceștia au transportat patru persoane fără adăpost în centre de noapte și au fost prezenți constant în teren. „Facem precizarea că, aseară, în jurul orei 19.30, jandarmii au intervenit în zona unui centru comercial din Sectorul 4, unde un bărbat a apelat SNUAU 112, acuzând degerături la nivelul membrelor superioare și inferioare, pe fondul expunerii la condițiile meteorologice severe. Pe parcursul nopții, jandarmii au patrulat permanent pentru acoperirea unui număr cât mai mare de zone din municipiu și pentru a răspunde prompt în situații de necesitate”, menționează Jandarmeria Capitalei.

Drumuri naționale și județene închise în Ialomița și Brăila din cauza viscolului

În județul Ialomița, viscolul și ninsorile au dus la închiderea unui sector de drum național și a 11 sectoare de drum județean, începând de sâmbătă, de la ora 7.00. Restricții de circulație au fost impuse pe alte trei drumuri naționale, conform ISU. Echipele au intervenit pentru deblocarea mai multor autoturisme aflate pe drumurile județene.

„Pe parcursul nopții, echipele ISU Ialomița au intervenit în următoarele situații: degajarea unui copac căzut pe carosabil DN2, în localitatea Sinești; deblocarea unui autoturism derapat în localitatea Lilieci; deblocarea a trei autoturisme aflate pe drumul județean dintre Grindu și Colelia; deblocarea unui autoturism în municipiul Urziceni”, precizează ISU.

În județul Brăila, autoritățile au aplicat restricții temporare pe două sectoare de drum național, iar un drum județean între Victoria și Bărăganu este blocat din cauza sulurilor de zăpadă.

„Se va acționa când situația meteo o va permite. Măsurile au fost dispuse preventiv, în colaborare cu celelalte instituții cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, pentru a evita blocaje rutiere sau producerea unor evenimente grave. Pe durata instituirii restricțiilor, polițiștii au asigurat fluidizarea traficului, au sprijinit conducătorii auto aflați în dificultate și au monitorizat permanent evoluția situației din teren. Nu au fost înregistrate evenimente deosebite”, precizează ISU Brăila.

Avertizări de vizibilitate redusă și drumuri închise în Buzău și Prahova din cauza viscolului

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău avertizează că vizibilitatea este extrem de redusă pe DN 2B (Buzău – Brăila) din cauza viscolului puternic. „Viscol puternic pe DN 2B (Buzău – Brăila). Atenție, șoferi! Se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău și Brăila din cauza condițiilor meteo severe. Viscolul puternic mătură câmpul și aduce cantități mari de zăpadă direct pe carosabil, făcând eforturile de deszăpezire aproape inutile în zonele deschise”, avertizează DRDP Buzău.

În județul Prahova, Drumul Județean 102D, pe sectorul Boldești-Grădiștea – Baba Ana, a fost închis temporar din cauza ninsorii și viscolului. „Ca urmare a condițiilor meteorologice severe – viscol puternic și ninsoare abundentă – circulația rutieră pe Drumul Județean 102D, sectorul Boldești-Grădiștea – Baba Ana, a fost închisă temporar”, transmite IPJ Prahova.

Recomandările autorităților pentru șoferi în condiții de viscol și ninsoare abundentă

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările neesențiale și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipelor de intervenție.

DRDP Buzău sfătuiește conducătorii auto să fie pregătiți pentru blocaje: „Dacă sunteți deja în trafic, aprindeți toate luminile (întâlnire + ceață) și rulați cu viteză foarte mică. Asigurați-vă că aveți suficient combustibil, pături și baterie la telefon în caz de blocaj”.

Intervenţii masive pe drumurile naţionale

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat că între 20 februarie, ora 18.00, şi 21 februarie, ora 06.00, s-au utilizat 883 de utilaje şi s-au împrăştiat 3185 de tone de material antiderapant şi 5 tone de clorură de calciu. Pe autostrada A2, între Bucureşti şi Lehliu-Gară, vehiculele circulă însoţite de echipaje pentru siguranţă.

„Recomandăm şoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condiţiile meteo şi eventualele restricţii de trafic”, a transmis CNAIR.

Drumuri închise la această oră din cauza condițiilor meteo:

  • DN2C, sectorul de drum cuprins între km 48+000 și km 79+400, între localitățile Tovărășia și Slobozia.
    DN21A, pe sectorul cuprins între km 0+000 – 23+366 2026-02-21 , Bărăganul (județul Brăila) – Țăndărei (județul Ialomița).
  • DN3, pe sectorul cuprins între km 24+240 – 127+573, Islaz (județul Ilfov) – Călărași ( județul Călărași)

Drumuri cu restricții de tonaj (3,5 t):

  • DN1D, pe sectorul cuprins între km 0+000 – km 42+330, Albești Paleologu (județul Prahova) – Urziceni (județul Ialomița)
  • DN21,pe sectorul cuprins între km 34+000 -87+850, Vizuru (județul Brăila) – Slobozia (județul Ialomița)
  • DN2A, pe sectorul cuprins între km 3+200 61+835, Urziceni – Slobozia (județul Ialomița)
  • DN2C- pe sectorul cuprins între km 0+000 79+400, Costești (județul Buzău) – Slobozia (județul Ialomița)
  • DN3A, pe sectorul cuprins între km 0+000 -43+000, Lehliu-Gară – Drajna Noua (județul Călărași)
  • DN4, pe sectorul cuprins între km 20+300 – 59+000, Frumusani – Oltenita (județul Călărași

Întârzieri majore în Gara de Nord și pe Aeroportul Otopeni din cauza condițiilor meteo

În Gara de Nord, traficul feroviar este afectat. Trenul care venea din Craiova a înregistrat o întârziere de peste două ore și jumătate la sosire. Două garnituri care trebuiau să plece dimineață, spre Constanța și Brașov, au avut întârzieri semnificative de 70, respectiv 90 de minute.

De asemenea, pe aeroportul Otopeni, mai multe curse au întârzieri, atât la plecări, cât și la sosiri, deși până în acest moment nu au fost raportate anulări de zboruri.

Marți, Administrația Națională de Meteorologie a emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie – 15 martie 2026.

Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui". La ce s-a referit

