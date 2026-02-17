În ce privește precipitațiile, acestea vor lipsi la începutul perioadei, apoi vor fi abundente, iar de la începutul lunii martie vor reintra în normal, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 22 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, unde vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

Precipitațiile vor lipsi la nivelul întregii țări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

ANM a anunțat ninsori, viscol și scăderi bruște de temperatură în București, Ilfov și alte 26 de județe, timp de mai multe zile.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 – 1 martie 2026

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi abundente în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 8 martie 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Precipitațiile vor fi apropiate de cel normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 15 martie 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.

