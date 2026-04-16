Transportul va fi însoțit de doi restauratori români, fostul comisar al expoziției de la Drents și directorul general al Muzeului Drents din Assen. După aterizarea în România, obiectele vor fi transferate pe cale rutieră către Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), cu securitate asigurată de Ministerul Afacerilor Interne. Evenimentul de repatriere va beneficia de acoperire mediatică în colaborare cu Societatea Română de Televiziune.

Pentru a marca această realizare, Ministerul Culturii va organiza o conferință de presă la MNIR. Printre invitați se numără directorul Muzeului Drents, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos, reprezentanți ai autorităților române și ministrul olandez al culturii, Rianne Letschert, care va participa online. „Această repatriere demonstrează angajamentul comun pentru protejarea patrimoniului cultural”, se subliniază în comunicat.

După ce ajung în România, MNIR va găzdui o expoziție temporară, timp de zece zile, dedicată pieselor recuperate. Publicul va avea ocazia să admire artefactele înainte de intrarea în procesul de restaurare. Ministerul Culturii plănuiește, de asemenea, organizarea unei expoziții itinerante și evenimente speciale precum Ziua Pământului (22 aprilie) și Noaptea Muzeelor (16 mai), menite să amplifice vizibilitatea acestui moment istoric.

Pe lângă aspectele culturale, dosarul furtului celor patru obiecte continuă să se desfășoare în instanțele olandeze. Între 14 și 17 aprilie 2026 are loc judecarea pe fond a cazului, MNIR exercitându-și dreptul de a fi audiat. „România trebuie să susțină în mod coordonat eforturile de recuperare și protejare a patrimoniului național”, se precizează în comunicat.

Din punct de vedere financiar, repatrierea implică restituirea parțială a sumei de asigurare încasate de MNIR, conform legislației aplicabile. AON Nederland a solicitat clarificări cu privire la aceste proceduri, iar costurile restaurării vor fi deduse din valoarea asigurată. Ministerul propune crearea unui grup operativ interministerial pentru a coordona măsurile de securitate, valorificare culturală și comunicare publică.