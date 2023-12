„Foarte trist să aud de moartea lui Colin Burgess”, spune o postare nesemnată, pe pagina oficială de Facebook a trupei, publicată vineri seara. „A fost primul nostru baterist și un muzician foarte respectat. Amintiri fericite, odihnește-te în pace, Colin”, se mai precizează. Nu a fost dată nicio cauză a morții.

Burgess a fost recrutat în noiembrie 1973 și a făcut parte din prima formulă AC/DC, cu Malcolm Young la chitara ritmică (decedat în 2017) și fratele său, Angus, la chitara principală, solistul Dave Evans și basistul Larry Van Kriedt.

Trupa AC/DC a fost fondată în 1973, la Sydney.

Toți au participat la înregistrarea single-ului de debut al trupei, „Can I Sit Next To You, Girl?”.

Trupa l-a concediat pe Burgess în februarie 1974, acuzându-l că a urcat beat pe scenă. Înainte de AC/DC, Burgess a cântat cu grupul rock australian Masters Apprentices. În 1988, el și ceilalți membri ai trupei au fost introduși în ARIA Hall of Fame din Australia.

Ulterior, Burgess a format trupa de hard rock His Majesty și a cântat și cu trupa australiană Dead Singers.

Foto: hotmetalmag

