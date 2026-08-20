Cum ar fi fost efectuate plățile ilegale

În cadrul verificărilor, inspectorii ANAF au identificat o agendă în care ar fi fost consemnate plăți informale efectuate sistematic către angajați.

„În cadrul verificărilor naționale din domeniul HORECA, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat un complex turistic din județul Vâlcea, care timp de aproape trei ani a plătit ilegal 70 de angajați prin suplimentarea salariilor contractuale a acestora cu sume care nu au fost evidențiate în documente contabile și pentru care nu s-au îndeplinit obligațiile fiscale”, se precizează în comunicatul ANAF.

Reprezentanții complexului din Vâlcea foloseau o metodă pentru a ascunde plățile

Potrivit anchetatorilor, între 2022 și 2025, societatea ar fi retras 4,3 milioane de lei din conturi, fonduri care ar fi fost folosite pentru plățile informale. În actele contabile, aceste sume ar fi figurat sub forma unor cheltuieli fictive, cu scopul de a ascunde destinația reală a banilor și de a evita plata contribuțiilor fiscale aferente salariilor.

„Sumele retrase au fost evidențiate în contabilitatea societății prin utilizarea unor documente care indicau situații de fapt nereale cu scopul de a ascunde destinația reală a acestora și de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare acordării unor venituri de natură salarială”, se mai arată în documentul citat de News.ro.

Taxele restante au fost achitate după control

În urma reîncadrării fiscale a veniturilor nedeclarate, ANAF a calculat obligații fiscale suplimentare de 1,88 milioane de lei. Complexul turistic a achitat integral această sumă la bugetul de stat la finalizarea controlului, recunoscând ilegalitățile comise.

Reprezentanții ANAF au anunțat că vor intensifica verificările în sectorul HORECA pentru a combate evaziunea fiscală și a asigura un mediu concurențial echitabil.

„Virarea incompletă sau defectuoasă a contribuțiilor sociale obligatorii afectează atât realizarea veniturilor bugetare, cât și dreptul angajaților la protecția socială asigurată de pensie și servicii medicale”, subliniază ANAF în comunicat.

Cum se impozitează salariile din România

Sistemul de impozitare a muncii din România este structurat pe principiul reținerii la sursă. Aceasta înseamnă că responsabilitatea legală, administrativă și penală pentru declararea, calculul și virarea integrală a tuturor taxelor asociate salariului – atât cele suportate direct de către angajat, cât și cele datorate de firma angajatoare – revine exclusiv angajatorului.

Sub aspect operațional, angajatorul declară și virează aceste sume lunar către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătește salariul, prin intermediul Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Formularul D112).

Contribuții și impozite reținute din salariul brut al angajatului

Aceste taxe sunt suportate din punct de vedere economic de către angajat, fiind scăzute din salariul brut menționat în contractul individual de muncă. Cu toate acestea, plata lor efectivă către bugetul de stat este executată de angajator:

  • CAS (Contribuția la Asigurările Sociale / Cota de pensie): Reprezintă 25% aplicat la venitul brut lunar și alimentează Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
  • CASS (Contribuția la Asigurările Sociale de Sănătate): Reprezintă 10% aplicat la venitul brut lunar și alimentează Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.
  • Impozitul pe Venit din Salarii: Reprezintă 10% aplicat la baza de calcul impozabilă. Baza impozabilă se calculează prin scăderea CAS, CASS și a eventualelor deduceri personale din salariul brut. Deducerea personală se acordă degresiv pentru salariații cu venituri reduse sau pentru cei care au persoane în întreținere (copii, soț sau soție fără venituri).

Ce presupune contribuția datorată direct de angajator

Aceasta este o cheltuială suplimentară pentru angajator, adăugată peste valoarea salariului brut negociat în contractul de muncă.

CAM, contribuția asiguratorie pentru muncă, reprezintă 2,25% aplicat la totalul fondului de salarii brute. Această contribuție este colectată la bugetul general consolidat și alimentează fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale, fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, fondul pentru concedii medicale și indemnizații, precum și bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Recent, ANAF a demarat una dintre cele mai ample campanii de control din ultimii ani, în vederea identificării veniturilor nejustificate ale persoanelor fizice. Între iulie 2025 și mai 2026, instituția a finalizat peste 1.000 de acțiuni de control și a stabilit creanțe fiscale de peste 500 de milioane de lei.

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