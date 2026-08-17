Fonduri nejustificate, în centrul atenției

Printre cele mai frecvente nereguli descoperite se numără depuneri de numerar în conturi bancare, achiziții de bunuri plătite în numerar, împrumuturi acordate propriilor firme și majorări de capital social, precum și venituri invocate ca obținute în străinătate, dar care nu au putut fi confirmate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale externe.

„Un tipar recurent observat în cadrul verificărilor a fost invocarea economiilor păstrate în numerar sau a veniturilor realizate în străinătate, explicații care nu au putut fi susținute prin documente relevante”, explică specialiștii EY.

Persoanele cu avere mare, o categorie vizată

ANAF acordă o atenție deosebită persoanelor fizice cu avere mare (PFAM), al căror patrimoniu depășește 25 de milioane de euro. Grupul PFAM include nu doar contribuabilii principali, ci și soții, rudele și afinii până la gradul al II-lea. Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (DGCVPF) coordonează verificările, folosind atât metode documentare, cât și analize complexe pentru a verifica dacă patrimoniul și veniturile declarate corespund realității.

Creanțe fiscale semnificative

Rezultatele controalelor din perioada analizată au evidențiat sume semnificative. În Prahova, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 23,1 milioane de lei, iar în București, în cadrul a două acțiuni distincte, au fost identificate datorii de 22,5 milioane lei și 21,6 milioane lei. În luna mai 2026, cele 56 de decizii de impunere emise au generat obligații fiscale suplimentare de 54,6 milioane de lei.

Veniturile din străinătate, sub lupă

Veniturile obținute din străinătate reprezintă o provocare pentru ANAF. Acestea, percepute anterior ca mai puțin vizibile, sunt acum monitorizate intens datorită schimbului de informații cu alte state membre UE. ANAF a primit recent date despre venituri precum închirieri pe platforme ca Booking sau Airbnb, tranzacții cu criptomonede și alte surse.

Cornel Grama, consultant fiscal, atrage atenția că persoanele care nu au declarat schimbarea rezidenței fiscale riscă să primească decizii de impunere, chiar dacă au achitat taxe în alte state. „Contribuabilii trebuie să depună declarația de rezidență fiscală pentru a evita măsuri execuționale”, a explicat acesta.

Decizii de impunere pentru venituri nedeclarate

Începând cu 27 iulie 2026, ANAF emite decizii de impunere din oficiu pentru veniturile obținute în 2021, vizând contribuabilii care nu au depus Declarația Unică sau au omis unele surse de venit. „Rugăm contribuabilii să verifice notificările primite și să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificări”, a transmis ANAF. Această procedură respectă prevederile Codului de Procedură Fiscală, care permite stabilirea creanțelor fiscale din oficiu după expirarea termenului legal de depunere.

Regim fiscal sever pentru fondurile nejustificate

Din 1 iulie 2024, veniturile a căror sursă nu poate fi justificată sunt supuse unei cote de impozitare de 70%, la care se adaugă dobânzi și penalități. Această măsură urmărește să descurajeze încercările de eludare fiscală.

Creatorii de conținut, în vizor

ANAF a intensificat controalele asupra persoanelor care obțin venituri din drepturi de autor și depășesc plafonul de TVA de 395.000 lei. Aceștia trebuie să depună Formularul 020 și să plătească impozit pe venit, CAS și CASS. Cosmin Dumitrașcu, expert contabil, avertizează că mulți creatori de conținut nu cunosc obligațiile legale privind TVA: „Toți au crezut că eliminarea trimiterii facturilor în SPV le rezolvă corvoada fiscală, dar nu este cazul”.

Digitalizarea, un instrument esențial

Digitalizarea ANAF și mecanismele de schimb de informații cu alte state UE contribuie la eficiența controalelor, făcând identificarea veniturilor nedeclarate mai ușoară. Aceste practici vor deveni obișnuite în fiecare an, având în vedere volumele mari de date disponibile.

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