Congresul american cheamă la raport Fabeook, Google și Twitter în mai multe anchete privind amestecul Rusiei în SUA, fiind vizată atât influența dezinformărilor și știrilor false în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, cât și reclamele împotriva gazelor de șist.

Reprezentanţii acestor grupuri sunt aşteptaţi de Comisia pentru informaţii a Senatului pe 1 noiembrie, pentru o audiere publică.

Facebook a anunțat de curând că a găsit mai multe sute de conturi false care au cumpărat reclame politice pe platforma sa și va preda datele procurorului care se ocupă de investigația privind SUA.

De altfel, președintele american Donald Trump atacat ieri Facebook, susținând că rețeaua de socializare a fost folosită împotriva sa. El a acuzat și ziarele Washington Post și New York Times de același lucru.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017