Pe ce se mai folosesc banii publici? Astăzi despre o licitație publică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în valoare de 4.944.423,08 lei, respectiv 988.884,60 euro.

Este vorba despre un contract valabil pe doi ani, în cadrul unor acorduri-cadru pentru prestarea serviciilor de reparații și întreținere a autovehiculelor/autospecialelor din parcul auto.

372 de autospeciale, contracte de service și reparații

Libertatea a solicitat un punct de vedere detaliat Inspectoratului pentru Situații de Urgență București–Ilfov, în legătură cu licitația câștigată pe 16 loturi de autovehicule și autospeciale.

Conform descrierii licitației, „autoritatea contractantă este interesată să achiziționeze atât piesele de schimb și materialele necesare în procesul de reparare și întreținere a autovehiculelor, cât și serviciile menționate, acestea urmând a fi efectuate în atelierele specializate ale operatorilor economici câștigători”.

Obiectul procedurii de achiziție îl reprezintă servicii de întreținere și reparații pentru 372 de autospeciale de intervenție din cadrul parcului auto ISU B-IF.

Pompierii de la ISU București-Ilfov.

Două firme au câștigat banii de la stat

Conform documentelor publice, serviciile de întreținere și reparații au fost câștigate de doar două firme: Quadrille Automotive SRL (8 loturi) și Tehnoprest-2001 SRL (7 loturi), un lot fiind în prezent neatribuit unui câștigător.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au explicat, la solicitarea Libertatea, că „acordul-cadru prevede prestarea de servicii de mentenanță preventivă”.

Aici intră, conform răspunsului, „revizii tehnice periodice, întreținerea sistemelor, ansamblurilor și echipamentelor componente, precum și servicii de mentenanță și reparații”.

Contract valabil 24 de luni, fără prelungire

Licitația deschisă, în valoare de aproape un milion de euro, a avut ca scop încheierea unor acorduri pe o perioadă de 24 de luni, pentru fiecare lot în parte. Acestea au intrat în vigoare la data de 29 iulie 2025, fără posibilitatea de prelungire.

„Serviciile de constatare și reparații pentru autospecialele de intervenție se execută în condițiile de calitate stabilite de producătorul autospecialelor”, se arată în răspunsul IGSU, pentru Libertatea.

Aceștia mai precizează că „piesele utilizate în procesul de mentenanță sunt noi și sunt agreate de producătorul fiecărui tip de autovehicul”.

Cum arată cele 16 loturi scoase la licitație de către ISU B-IF

13.347.837 lei — 102 autospeciale Volkswagen

3.898.547,2 lei — 99 autospeciale Dacia, Renault, Nissan

3.410.631,69 lei — 30 autospeciale Renault Truck

3.165.884,22 lei — 23 autospeciale Mercedes

2.861.854,91 lei — 35 autospeciale Iveco

2.494.750,98 lei — 20 autospeciale AB Roman

2.310.222 lei — 22 autospeciale Volvo

2.268.363,36 lei — 8 autospeciale Citroen

2.051.375 lei — 22 autospeciale MAN

751.937,5 lei — 6 autospeciale Mantra, Vario

751.596 lei — 8 autospeciale Opel

722.731,2 lei — 10 autospeciale Isuzu, Kia, Mitsubishi, Toyota

340.048,8 lei — 3 autospeciale Land Rover

248.383,2 lei — 3 autospeciale Ford

169.516 lei — 2 autospeciale buldoexcavator New Hollan

162.054 lei — 1 autospecială Scania

