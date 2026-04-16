Pe ce se mai folosesc banii publici? Astăzi despre o licitație publică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în valoare de 4.944.423,08 lei, respectiv 988.884,60 euro.

Este vorba despre un contract valabil pe doi ani, în cadrul unor acorduri-cadru pentru prestarea serviciilor de reparații și întreținere a autovehiculelor/autospecialelor din parcul auto.

372 de autospeciale, contracte de service și reparații

Libertatea a solicitat un punct de vedere detaliat Inspectoratului pentru Situații de Urgență București–Ilfov, în legătură cu licitația câștigată pe 16 loturi de autovehicule și autospeciale.

Conform descrierii licitației, „autoritatea contractantă este interesată să achiziționeze atât piesele de schimb și materialele necesare în procesul de reparare și întreținere a autovehiculelor, cât și serviciile menționate, acestea urmând a fi efectuate în atelierele specializate ale operatorilor economici câștigători”.

Obiectul procedurii de achiziție îl reprezintă servicii de întreținere și reparații pentru 372 de autospeciale de intervenție din cadrul parcului auto ISU B-IF.

Pompierii de la ISU București-Ilfov. Imagine cu titlu informativ
Pompierii de la ISU București-Ilfov. Imagine cu titlu informativ

Două firme au câștigat banii de la stat

Conform documentelor publice, serviciile de întreținere și reparații au fost câștigate de doar două firme: Quadrille Automotive SRL (8 loturi) și Tehnoprest-2001 SRL (7 loturi), un lot fiind în prezent neatribuit unui câștigător.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au explicat, la solicitarea Libertatea, că „acordul-cadru prevede prestarea de servicii de mentenanță preventivă”.

Aici intră, conform răspunsului, „revizii tehnice periodice, întreținerea sistemelor, ansamblurilor și echipamentelor componente, precum și servicii de mentenanță și reparații”.

Contract valabil 24 de luni, fără prelungire

Licitația deschisă, în valoare de aproape un milion de euro, a avut ca scop încheierea unor acorduri pe o perioadă de 24 de luni, pentru fiecare lot în parte. Acestea au intrat în vigoare la data de 29 iulie 2025, fără posibilitatea de prelungire.

„Serviciile de constatare și reparații pentru autospecialele de intervenție se execută în condițiile de calitate stabilite de producătorul autospecialelor”, se arată în răspunsul IGSU, pentru Libertatea.

Aceștia mai precizează că „piesele utilizate în procesul de mentenanță sunt noi și sunt agreate de producătorul fiecărui tip de autovehicul”.

Cum arată cele 16 loturi scoase la licitație de către ISU B-IF

  • 13.347.837 lei — 102 autospeciale Volkswagen
  • 3.898.547,2 lei — 99 autospeciale Dacia, Renault, Nissan
  • 3.410.631,69 lei — 30 autospeciale Renault Truck
  • 3.165.884,22 lei — 23 autospeciale Mercedes
  • 2.861.854,91 lei — 35 autospeciale Iveco
  • 2.494.750,98 lei — 20 autospeciale AB Roman
  • 2.310.222 lei — 22 autospeciale Volvo
  • 2.268.363,36 lei — 8 autospeciale Citroen
  • 2.051.375 lei — 22 autospeciale MAN
  • 751.937,5 lei — 6 autospeciale Mantra, Vario
  • 751.596 lei — 8 autospeciale Opel
  • 722.731,2 lei — 10 autospeciale Isuzu, Kia, Mitsubishi, Toyota
  • 340.048,8 lei — 3 autospeciale Land Rover
  • 248.383,2 lei — 3 autospeciale Ford
  • 169.516 lei — 2 autospeciale buldoexcavator New Hollan
  • 162.054 lei — 1 autospecială Scania
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum a slăbit Elena Gheorghe șase kilograme în două luni. A avut un șoc când a văzut cântarul: „Credeam că minte”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
GSP.RO
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Criminalul Emil Gânj ar fi fost văzut în satul Senereuș, el e căutat de peste 9 luni, de când și-a ucis și incendiat iubita. Alertă declanșată de polițiști
Știri România 15:22
Criminalul Emil Gânj ar fi fost văzut în satul Senereuș, el e căutat de peste 9 luni, de când și-a ucis și incendiat iubita. Alertă declanșată de polițiști
Tarom pierde bani de 10 ani, iar actualul model de business nu este sustenabil, susține Oana Gheorghiu. De ce întârzie o decizie a Guvernului
Știri România 14:47
Tarom pierde bani de 10 ani, iar actualul model de business nu este sustenabil, susține Oana Gheorghiu. De ce întârzie o decizie a Guvernului
Parteneri
Imagini din satelit arată că Iranul își deblochează rachetele din bazele subterane, profitând de armistițiu
Adevarul.ro
Imagini din satelit arată că Iranul își deblochează rachetele din bazele subterane, profitând de armistițiu
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
Fanatik.ro
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Cum a slăbit Elena Gheorghe șase kilograme în două luni. A avut un șoc când a văzut cântarul: „Credeam că minte”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:00
Cum a slăbit Elena Gheorghe șase kilograme în două luni. A avut un șoc când a văzut cântarul: „Credeam că minte”
Simona Gherghe, review sincer despre Disneyland Paris: „Am amânat cât s-a putut momentul”. Ce nu i-a plăcut și de ce a plâns
Stiri Mondene 14:35
Simona Gherghe, review sincer despre Disneyland Paris: „Am amânat cât s-a putut momentul”. Ce nu i-a plăcut și de ce a plâns
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
ObservatorNews.ro
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Parteneri
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax.ro
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Daniel, un român stabilit în Italia, s-a stins fulgerător, la doar 39 de ani. Doi copii au rămas acum fără tată
KanalD.ro
Daniel, un român stabilit în Italia, s-a stins fulgerător, la doar 39 de ani. Doi copii au rămas acum fără tată

Politic

PNL atacă fără menajamente PSD, care cere demisia lui Bolojan: „Grindeanu e parte a problemei, piromanul NORDIS dă foc României”
Politică 15:02
PNL atacă fără menajamente PSD, care cere demisia lui Bolojan: „Grindeanu e parte a problemei, piromanul NORDIS dă foc României”
Oana Gheorghiu spune că se pot construi cinci spitale regionale cu pierderile înregistrate de cele peste 1.500 de companii de stat
Politică 14:33
Oana Gheorghiu spune că se pot construi cinci spitale regionale cu pierderile înregistrate de cele peste 1.500 de companii de stat
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Fanatik.ro
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi