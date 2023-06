„Nu este nevoie să ne așteptăm la acțiune și să cumpărăm popcorn. Operațiunile ofensive ale Forțelor Armate ale Ucrainei continuă într-o serie de zone. Operațiunile de modelare sunt în desfășurare pentru pregătirea câmpului de luptă”, a scris Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe Twitter vineri, 23 iunie.

Real war is not a Hollywood blockbuster. The counteroffensive is not a new season of a Netflix show. There is no need to expect action and buy popcorn. Offensive operations of the Armed Forces of Ukraine continue in a number of areas. Formation operations are underway to set up…