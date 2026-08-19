Controalele au vizat unitățile care prepară și comercializează produse alimentare în incinta stațiilor de carburanți.

Peste 200 de benzinării verificate la nivel național

În perioada 27 iulie – 17 august 2026, echipele de control au verificat 214 spații de servire și preparare a hranei din benzinării. În urma abaterilor descoperite, inspectorii au dat 19 amenzi contravenționale în valoare totală de 132.400 de lei și au emis 22 de avertismente.

Pentru un agent economic, abaterile au fost atât de grave încât autoritățile au emis o Ordonanță de Suspendare a Activității (OSA).

Verificările au urmărit modul în care sunt igienizate și preparate mâncărurile oferite clienților, dar și felul în care firmele colectează și depozitează resturile menajere sau subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman.

Exigențe egale cu cele din bucătăria unui restaurant

Conducerea ANSVSA atrage atenția că magazinele și punctele de servire din stațiile de alimentare trebuie să respecte exact aceleași reguli rigide de igienă ca un restaurant clasic, fără nicio derogare.

„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în fața acordării acelorași exigențe sanitare ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Respectarea spațiilor de lucru, funcționarea în spații autorizate și aplicarea corectă a procedurilor sanitare veterinare sunt esențiale pentru ca produsele care ajung la clienți să fie pe deplin sigure”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Lista neregulilor descoperite în teren

Printre cele mai importante abateri identificate de inspectorii sanitari se numără comercializarea alimentelor direct către consumatorul final în spații neaprobate sanitar-veterinar, precum și lipsa de întreținere a ustensilelor, utilajelor și spațiilor de depozitare sau prelucrare.

De asemenea, echipele de control au descoperit proceduri de siguranță alimentară (HACCP) neactualizate, programe incomplete de autocontrol, lipsa suprafețelor dedicate pentru decongelarea alimentelor și absența spațiilor frigorifice speciale pentru depozitarea deșeurilor de origine animală.

Reprezentanții ANSVSA au anunțat că acțiunile de monitorizare și control la punctele de alimentație din benzinării vor continua la nivelul întregii țări.

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