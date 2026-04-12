Copil subnutrit, găsit într-o dubă

Incidentul a avut loc în localitatea Hagenbach, din estul Franței, aproape de granița cu Elveția și Germania, potrivit Associated Press (AP). Poliția a fost alertată luni, 6 aprilie, de un vecin care a auzit „sunete de copil” venind dintr-o dubă parcată.

Forțând ușa vehiculului, agenții de poliție au descoperit copilul „culcat în poziție fetală, dezbrăcat, acoperit cu o pătură, pe un morman de gunoaie, lângă excremente”, conform declarațiilor oferite sâmbătă, 11 aprilie, de procurorul francez Nicolas Heitz.

Copilul, care trăise în aceste condiții din noiembrie 2024, era vizibil subnutrit și nu mai putea să meargă, fiind afectat de perioada îndelungată petrecută în poziție șezândă.

Tatăl spune că și-a închis fiul în mașină pentru a „îl proteja”

Copilul a fost internat în spital, iar tatăl său a fost arestat. În declarațiile date anchetatorilor, bărbatul a susținut că și-a închis fiul în dubă pentru a „îl proteja”, invocând faptul că partenera sa ar fi dorit să-l trimită pe băiat, atunci în vârstă de 7 ani, la un spital psihiatric.

Totuși, procurorul a precizat că nu existau dovezi medicale care să ateste probleme psihice ale copilului înainte de dispariția sa și că acesta avea rezultate bune la școală. Băiatul a mărturisit că a avut „mari dificultăți” în relația cu partenera tatălui său și că a crezut că tatăl său „nu a avut de ales” decât să-l închidă.

Băiatul nu a mai făcut baie din 2024

De asemenea, copilul le-a spus polițiștilor că nu a făcut baie de la momentul în care a fost închis, în 2024.

Tatăl a fost pus sub acuzare pentru răpire și alte infracțiuni, rămânând în arest. Partenera sa a negat că avea cunoștință despre prezența copilului în dubă. Ea a fost acuzată preliminar pentru „neacordarea de ajutor unui minor aflat în pericol” și a fost eliberată sub supraveghere judiciară.

Între timp, sora băiatului, în vârstă de 12 ani, și fiica de 10 ani a partenerei tatălui său au fost plasate în grija serviciilor sociale.

Parchetul continuă investigațiile pentru a stabili dacă și alte persoane au știut despre detenția copilului. Rudele și prietenii familiei au declarat autorităților că au crezut că băiatul era internat într-o instituție psihiatrică, în timp ce profesorii săi au fost informați că a fost transferat la o altă școală.

