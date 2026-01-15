Cosmin Zuleam a fost condamnat la 30 de ani de închisoare

Cosmin Zuleam a fost trecut pe lista Most Wanted a Europol la începutul acestei săptămâni. Individul de 33 de ani a fost clasificat drept violent și extrem de periculos, fiind până astăzi singurul dintre cei trei autori ai crimei rămas în libertate. Ceilalți doi au primit pedepse cu închisoarea pe viață.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale, între Poliţia Română şi autorităţile din Indonezia şi a sprijinului partenerilor interni şi externi, un bărbat de 33 de ani, urmărit internaţional din categoria MOST WANTED, a fost localizat şi reţinut în Indonezia. Cel în cauză avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă”, a anunțat, joi, Poliţia Română.

„În acest caz, au fost demarate procedurile de aducere în țară a bărbatului. Această localizare este rezultatul cooperării cu autoritățile din mai multe state și stabilirii unui traseu de deplasare”, a mai transmis Poliția Română.

În același caz, ceilalți doi inculpați, Marian-Cristian Minae, cunoscut sub porecla „Pușcărie”, și Laurențiu Ghiță, ambii recidiviști, au fost localizați anterior, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Tribunalul Alba s-a pronunțat pe 11 noiembrie 2025 în dosarul privind uciderea lui Adrian Kreiner. Marian-Cristian Minae și Laurențiu Ghiță au fost condamnați la închisoare pe viață, iar Zuleam Costinel-Cosmin, judecat în lipsă, a primit o pedeapsă de 30 de ani de închisoare.

Conform rechizitoriului Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cei trei inculpați au intrat în România la finalul lunii octombrie 2023 cu intenția de a comite mai multe furturi în județele Dolj, Argeș și Sibiu. În localitatea Sadova, au pătruns prin efracție într-o locuință și un magazin, furând bani și ceasuri în valoare totală de 6.600 de lei.

Filmul uciderii lui Adrian Kreiner

Ulterior, planul lor s-a concentrat asupra locuinței lui Adrian Kreiner din Sibiu. În noaptea de 6 noiembrie 2023, cei trei au pătruns prin efracție în locuința omului de afaceri, purtând cagule. L-au agresat pe Kreiner, l-au legat și l-au imobilizat într-o poziție care i-a provocat dureri extreme. Fiica victimei, aflată în casă, a fost amenințată și agresată, fiind deposedată de bani și bijuterii, inclusiv 16 ceasuri valoroase estimate la peste 200.000 de euro.

După ce au observat că poliția fusese alertată, atacatorii au fugit. Înainte de a părăsi locuința, unul dintre inculpați s-a întors la victimă și „a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sangvin spre creier și la instalarea comei”, conform anchetatorilor.

La scurt timp după comiterea faptei, cei trei au fugit din țară pentru a evita răspunderea penală.

