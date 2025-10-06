Unele benzinării, incapabile să majoreze prețurile din cauza restricțiilor antitrust, sunt nevoite să-și închidă activitatea. În Crimeea, peninsula de la Marea Neargă anexată de Rusia în martie 2014, autoritățile impuse de regimul de la Moscova au limitat vânzările de benzină la 20 de litri per client. Jumătate din benzinării s-au închis aici.

Benzinărie rămasă fără combustibil, în Crimeea Foto: Profimedia

O altă benzinărie rămasă fără combustibil, la Simferopol, Crimeea Foto: Profimedia

Coadă la o benzinărie din Luhansk, teritoriu ucrainean ocupat de ruși Foto: Profimedia

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Stație de petrol, în flăcări după un atac cu drone efectuat de ucraineni Foto: Profimedia

Depozitul de combustibil din Feodosia, cel mai mare din Crimeea, în flăcări după un atac cu drone ucrainene Foto: Profimedia

Mașini parcate într-o benzinărie din Vladivostok, în Extremul Orient al Rusiei, în speranța alimentării cu combustibil Foto: Profimedia



Coadă la o benzinărie din Krasnoiarsk, în Siberia Foto: Profimedia

Anunț într-o benzinărie din Rusia că benzina AI 92 sau AI 95 poate fi oferită doar pe bază de cupoane sau cartele Foto: Profimedia

Incendiu după un atac cu drone asupra unui depozit de combustibil din Moscova Foto: Profimedia

Ucrainenii își concentrează atacurile asupra infrastructurii de petrol și gaze pentru a priva Rusia de cele mai importante surse de finanțare a războiului. Ori exporturile de energie fosilă ale Rusiei depind în proporție de 72% de petrol, 18% de gaze și 10% de cărbune, în timp ce energiile fosile reprezintă 60% din exporturile Rusiei. Principalii cumpărători sunt China și India.

Regimul de la Moscova impune restricții pentru exporturile de combustibili și crește TVA-ul

Conform unor statistici oficiale recunoscute inclusiv de ruși, ucrainenii au lovit 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei. În aceste condiții, Ministerul rus al Finanțelor a decis să introducă o interdicţie parţială asupra exporturilor de motorină până la sfârşitul anului şi să prelungească interdicţia existentă pentru exporturile de benzină. În plus, a decis să crească TVA-ul la 22% și diverse taxe pentru a găsi noi surse de finanțare a armatei.

Recomandări Jocuri de culise pentru urmașul lui Paul Stănescu, gestionarul cadrelor PSD. Noua strategie gândită de Sorin Grindeanu

„Prioritatea strategică este de a asigura sprijin financiar pentru necesităţile de apărare şi securitate ale ţării şi pentru asistenţa socială a familiilor celor care participă la operaţiunea militară specială”, explică Ministerul de Finanțe de la Moscova.

Așadar, ruşii vor fi nevoiți să se obișnuiască cu penuriile și să bage și mai adânc mâna în buzunar pentru a finanţa războiul din Ucraina, care consumă 40% din bugetul statului rus.

„Acesta este un alt război, mai puțin cunoscut decât cel care se desfășoară în tranșeele din sudul și estul Ucrainei, dar poate la fel de decisiv”, comentează luni publicația franceză Mediapart despre atacurile asupra producției rusești de petrol și gaze.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE