Unele benzinării, incapabile să majoreze prețurile din cauza restricțiilor antitrust, sunt nevoite să-și închidă activitatea. În Crimeea, peninsula de la Marea Neargă anexată de Rusia în martie 2014, autoritățile impuse de regimul de la Moscova au limitat vânzările de benzină la 20 de litri per client. Jumătate din benzinării s-au închis aici.
Ucrainenii își concentrează atacurile asupra infrastructurii de petrol și gaze pentru a priva Rusia de cele mai importante surse de finanțare a războiului. Ori exporturile de energie fosilă ale Rusiei depind în proporție de 72% de petrol, 18% de gaze și 10% de cărbune, în timp ce energiile fosile reprezintă 60% din exporturile Rusiei. Principalii cumpărători sunt China și India.
Regimul de la Moscova impune restricții pentru exporturile de combustibili și crește TVA-ul
Conform unor statistici oficiale recunoscute inclusiv de ruși, ucrainenii au lovit 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei. În aceste condiții, Ministerul rus al Finanțelor a decis să introducă o interdicţie parţială asupra exporturilor de motorină până la sfârşitul anului şi să prelungească interdicţia existentă pentru exporturile de benzină. În plus, a decis să crească TVA-ul la 22% și diverse taxe pentru a găsi noi surse de finanțare a armatei.
„Prioritatea strategică este de a asigura sprijin financiar pentru necesităţile de apărare şi securitate ale ţării şi pentru asistenţa socială a familiilor celor care participă la operaţiunea militară specială”, explică Ministerul de Finanțe de la Moscova.
Așadar, ruşii vor fi nevoiți să se obișnuiască cu penuriile și să bage și mai adânc mâna în buzunar pentru a finanţa războiul din Ucraina, care consumă 40% din bugetul statului rus.
„Acesta este un alt război, mai puțin cunoscut decât cel care se desfășoară în tranșeele din sudul și estul Ucrainei, dar poate la fel de decisiv”, comentează luni publicația franceză Mediapart despre atacurile asupra producției rusești de petrol și gaze.
