Canalele de televiziune de stat au relatat despre schimbare, însă au făcut-o discret, plasând informația abia la finalul jurnalelor de știri – după reportajele despre războiul din Ucraina, discursul lui Donald Trump la ONU și viitoarele alegeri din Republica Moldova.

La Canalul 1, prezentatorii au anunțat că Ministerul Finanțelor a propus un buget pe trei ani ce prevede alocări suplimentare pentru credite ipotecare subvenționate, reparații de drumuri, agricultură și programe sociale.

În același context, s-a menționat și majorarea TVA cu două puncte procentuale, precizându-se că aceasta nu va afecta alimentele, medicamentele, consumabilele medicale și produsele pentru copii.

Pe Rusia 1, știrea a fost legată de numirea de către Vladimir Putin a unor noi responsabili în fruntea instituțiilor judiciare și de dezbaterea bugetului în Consiliul Federației. Oficialii au subliniat că bugetul este „orientat social”, dar că va asigura și finanțarea integrală a armatei.

Sursele de finanțare suplimentară includ reformele fiscale, între care creșterea TVA la 22%, menținând totuși rata redusă pentru produsele de primă necesitate.

NTV a prezentat măsura în cadrul unui material despre proiecțiile economice pentru următorii trei ani. Bugetul, descris de Ministerul Finanțelor drept „echilibrat și sustenabil”, prevede resurse pentru sprijinirea familiilor cu copii, credite ipotecare subvenționate, reînnoirea fondului locativ și proiecte naționale.

Totodată, o parte consistentă din fonduri va merge către apărare și securitate. Și aici s-a precizat că TVA va fi urcat la 22%, cu păstrarea cotei reduse pentru bunurile esențiale.

În final, postul a amintit și de creșterea numărului de viroze respiratorii, pe fondul răcirii bruște a vremii.