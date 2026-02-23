Unde cresc taxele cel mai mult

La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, taxele vor fi majorate, în medie, cu 10% până la 40%, în funcție de facultate, anunță Digi24.

Drept – taxa crește de la 3.200 de lei la 6.000 de lei pe an

Informatică – aproximativ 5.000 de lei pe an

Psihologie – aproximativ 4.800-5.000 de lei

Biologie și Economie – creșteri de aproximativ 10%

Conducerea universității explică faptul că taxele anterioare nu mai acopereau costurile reale ale procesului educațional, în special pe zona tehnologică și de digitalizare.

Creșteri sunt anunțate și la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, scrie TVR Info. Aici, taxele pot ajunge la 6.500 de lei pe an, iar în unele cazuri vor fi aplicate în două etape. Reprezentanții instituției spun că în ultimii ani nu au majorat taxele, din cauza pandemiei și a contextului economic, însă acum costurile administrative și cele legate de infrastructură au crescut semnificativ.

La Academia de Studii Economice din București, taxele cresc cu sume cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei, în funcție de facultate, conform Știrile ProTV.

Cibernetică – taxa poate ajunge la 10.000 de lei pe an

Administrarea Afacerilor în limbi străine – până la 10.000 de lei

Drept, Business, Turism, Contabilitate – creșteri semnificative

Master anul I – majorări între 1.500 și 2.000 de lei, în unele cazuri aproape dublare

Pentru studenții deja înmatriculați, creșterile sunt mai mici, de aproximativ 500 de lei pe an.

Și Universitatea din București a comunicat o creștere a taxelor, de aproximativ 10%, în timp ce la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava majorările sunt de până la 500 de lei pe an.

Cine va plăti mai mult

În majoritatea cazurilor, noile taxe se vor aplica în special studenților care se înscriu în anul I, începând din toamna acestui an. Pentru studenții deja înmatriculați, creșterile sunt mai mici sau vor fi aplicate gradual.

Totuși, există universități care iau în calcul majorări și pentru anii superiori, în funcție de facultate și de deciziile interne. Practic, cei mai afectați vor fi actualii liceeni care se pregătesc pentru admiterea din vară.

Există și reduceri pentru performanță

Pentru a diminua impactul, unele universități oferă reduceri sau scutiri parțiale de taxă pentru studenții cu rezultate foarte bune.

La Iași, de exemplu, studenții care obțin note mari în primul semestru pot beneficia de reducerea la jumătate a taxei anuale. În alte centre universitare, sunt anunțate facilități pentru cei care fac voluntariat sau se implică în activități academice.

Studenții spun însă că majorările vor pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor, în special în marile orașe, unde costurile cu chiria și întreținerea sunt deja ridicate.

De ce cresc taxele

Rectorii invocă inflația, creșterea utilităților, investițiile în laboratoare, materiale didactice și tehnologie, precum și necesitatea adaptării programelor de studiu la noile cerințe, inclusiv în zona inteligenței artificiale și a digitalizării.

Universitățile susțin că taxele erau, în multe cazuri, sub costul real al formării unui student.

Cert este că, din toamnă, facultatea va costa mai mult, iar pentru unele specializări diferența este semnificativă. Pentru elevii care se pregătesc de admitere și pentru părinții lor, întrebarea nu mai este doar unde vor intra, ci și cât vor plăti pentru fiecare an de studiu.

